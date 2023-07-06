Кевин Костнер дал бывшей жене меньше двух недель на то, чтобы съехать с их дома

Знаменитый актер добивается того, чтобы его бывшая жена Кристин Баумгартнер выехала из их особняка.

68-летний актер Кевин Костнер, звезда фильмов "Телохранитель", "Танцующий с волками", а также сериала "Йеллоустон", сказал, чтобы его бывшая супруга, 48-летняя Кристин Баумгартнер, не позднее 13 июля 2023 года покинула "отдельную резиденцию". Об этом сообщает People.

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Актер настаивает на том, чтобы дизайнер сумок покинула поместье в течение пары недель, ссылаясь на добрачное соглашение, которое они оба подписали в 2004 году. Сообщается, что в документе было указано, что в случае развода Кристин должна будет покинуть их супружеский дом в течение 30 дней. Однако отдельным пунктом в контракте указывалось, что Костнер взамен обязан предоставить экс-жене другую собственность на сумму 1,2 миллиона долларов.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

С тех пор, как Баумгартнер подала на развод, прошло более двух месяцев. Насколько известно, она не покидала роскошный дом по своей воле.

В начале июня отец пятерых детей утверждал, что его экс-возлюбленная отказывалась съехать и хотела заставить голивудского актера согласиться на "различные финансовые требования", прежде чем сделать это. В частности, Кристин требовала 248 000 долларов в месяц на содержание детей. Однако Костнер не согласен с суммой, которую запрашивает его бывшая, утверждая, что он не может позволить себе такие расходы. Он также обвинил свою бывшую жену в том, что она просила эти деньги для покрытия своих личных расходов, таких как покупки в бутиках, гонорары адвокатам, кредиты на строительство и прочее.

Напомним, Кристин Баумгартнер подала на развод после 18 лет брака и 24 лет отношений, сославшись на "непримиримые разногласия".

Инсайдеры рассказывали, что Кристин устала от постоянного отсутствия Кевина Костнера, который снимается в хитовом сериале "Йеллоустоун". Он обещал чаще бывать дома, но, в итоге, начал еще один проект.

Костнер был, как сообщается, "ошеломлен", узнав, что жена хочет с ним развестись, поскольку он любит и Кристин и детей.