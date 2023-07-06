Король Чарльз посетил знаменитую яхту "Британия", на которой провел медовый месяц с Дианой

На борту яхты "Британия" долгие годы отдыхала вся королевская семья, а сам Чарльз провел там медовый месяц с Дианой.

Сейчас король Чарльз находится в Шотландии, где прошла еще одна коронация. Но кроме церемонии в соборе Святого Джайлса, у короля была насыщенная культурная программа. И он даже посетил королевскую яхту, с которой у него наверняка связано много приятных и неприятных воспоминаний. Об этом пишет People.

Королевская яхта Brittania, также известная как яхта Ее Величества Britannia, была спущена на воду в апреле 1953 года, за месяц до коронации королевы Елизаветы. 412-футовое судно было известно как "плавучая резиденция" королевской семьи.

Король Чарльз на борту "Британии"

Яхта использовалась более 44 лет, на ней королева Елизавета совершила 968 государственных визитов. На ней гостили Рональд Рейган, Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела, Раджив Ганди и многие другие.

Чарльз и Диана после свадьбы отправились на "Британии" в круиз на греческие острова. Правда, Диана потом жаловалась, что принц рисовал и читал, вместо того, чтобы уделять ей внимание. А еще на борту было полно народа, так что уединится было нелегко.

После супруги использовали яхту для официальных поездок и брали с собой принцев Гарри и Уильяма.

Принц Чарльз и Диана с детьми на борту "Британии" Фото: Getty Images

Королева Елизавета говорила, что "Британия" это "единственное место, где я могу по-настоящему расслабиться".

Но, как довольно точно показано в сериале "Корона", яхта не могла эксплуатироваться вечно, а ремонт стоил слишком дорого — 22 миллиона долларов. Так что ее вывели из эксплуатации в 1997 году и переправили в Эдинбург, где она стала туристической достопримечательностью.

Король посетил яхту впервые с 1997 года. Он заглянул в машинное отделение, прачечную и гараж Rolls Royce. А потом посетил ужин, накрытый в Государственной столовой и гостиной, что, несомненно, вызвало воспоминания о прошлых торжествах.

Король Чарльз на борту "Британии" Фото: Getty Images

Напомним, на Национальной службе благодарения и посвящения в соборе Святого Джайлса, посвященной коронации Чарльза, его сопровождали королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Кейт для церемонии выбрала особенный наряд цвета "королевский синий", который уже надевала ранее и жемчужное колье, которое принадлежало королеве Елизавете и которое принцесса Уэльская надевала на ее похороны.