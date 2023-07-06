Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сыграли вместе в пиклбол (фото)

Даже на площадке для пиклбола Бен Аффлек и Дженнифер Лопес — сильная пара.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее супруг, 50-летний актер Бен Аффлек, наслаждались игрой в пиклбол — популярный гибрид тенниса и бадминтона. Звездную пару сфотографировали в Хэмптоне, пишет PageSix.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Для спортивного занятия звезда "Бэтмена" был одет в джинсы с низкой посадкой, серую футболку и белые кроссовки Nike. Его жена надела короткие джинсовые шорты, белую обтягивающую майку и белую рубашку, которую оставила расстегнутой. Джей Ло дополнила образ белыми кроссовками, сережками и солнцезащитными очками.

Напомним, Джей Ло, Бен Аффлек и его дочь, 17-летняя Вайолет, посетили вечеринку 4 июля 2023 года в Хэмптоне, которую проводит миллиардер и спортивный магнат Майкл Рубин в честь государственного праздника.

Вайолет является старшей из троих детей, которых Аффлек воспитывает с бывшей женой Дженнифер Гарнер, с которой он развелся в 2018 году. У бывшей пары также есть 13-летняя дочь Серафина и 10-летний сын Самуэль.

Тем временем Лопес воспитывает 15-летних близнецов Макса и Эмме с бывшим мужем Марком Энтони. Пара развелась в 2014 году.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес поделилась откровенным фото Бена Аффлека.