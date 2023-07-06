На Канарских островах в мертвом ките нашли сокровище стоимостью около 500 тыс. евро

Амбра застряла в кишечнике кита и привела к сепсису, который в результате и убил его.

Кусок амбры весом 9,5 кг был обнаружен в туше мертвого кашалота, выброшенного на берег канарского острова Ла-Пальма. Находка оценивается в сумму около 500 тысяч евро, сообщает The Guardian.

Ла-Пальма – остров в Испании и вулканическая горячая точка. В 2021 году разрушительное извержение местного вулкана Кумбре-Вьеха нанесло острову общий ущерб в размере около 843 миллионов евро.

Сейчас сотрудники Университета Лас-Пальмас ищут человека, который мог бы купить амбру, а вырученные средства хотят передать на помощь пострадавшим от извержения вулкана. По информации журналистов, амбра была обнаружена случайно. Глава Института здоровья животных и продовольственной безопасности Университета Лас-Пальмас Антонио Фернандес Родригес предположил, что причиной гибели кашалота могли стать проблемы с пищеварением, а потому решил проверить его кишечник. При осмотре ученый почувствовал, что что-то твердое прилипло к толстой кишке, и сказал, что, вынув его, он увидел камень диаметром около 50-60 сантиметров и весом 9,5 килограмма.

Кашалот погиб из-за проблем с пищеварением Фото: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

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Родригес объяснил, что амбра вызвала сепсис внутри кита, что привело к его смерти.

Амбра – это редкое восковидное вещество, часто называемое плавающим золотом, образуется из непереваренных кальмаров и моллюсков, съеденных китом. О ней мечтают парфюмеры со всего мира, так как она усиливает запах аромата и делает его более стойким. Этим и обусловлена ее высокая цена.

Ранее Фокус подробнее писал о том, что такое амбра, а также об истории ее добычи.