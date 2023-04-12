Амбра из желудка китов. Ученые рассказали, что за "плавучее золото" используют в духах

Амбра на самом деле является ценным восковидным веществом, которое откладывается в кишечнике и желудке кашалотов. Вес таких "кишечных камней" может достигать 400 кг, а используют их широко в парфюмерии.

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Происхождение амбры оставалось загадкой на протяжении нескольких сотен лет. Древние люди назвали ее "плавучим золотом", а разные культуры использовали ее, приписывая фантастические свойства. Однако покупатели элитных духов даже не подозревали, что на самом деле обливаются сладким ароматом китовых экскрементов, пишет Ancient Origins.

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Амбру часто выбрасывает на берег. Арабские культуры использовали ее в качестве афродизиака, лекарства или даже как благовония. В Европе 14 века ее носили в помандерах — специальных емкостях, в которые помещали благоухающие вещества. Обычно такие делали в виде яблок. Отсюда и происходит название, которое в переводе означает "амбровое яблоко". Помандеры, в которые клали амбру и другие ароматические вещества, также использовали в качестве защитных амулетов от Черной Смерти.

Интересно, что Карл II, король Англии, Шотландии и Ирландии с 1660 года любил есть амбру с яйцами. Ее сравнивали с цветком, запахом напоминавшим лиственную подстилку на лесной лужайке и нежный запах грибов, произрастающих во влажных и затененных местах.

Разобраться, откуда происходит это "плавучее золото", хотели еще со времен средневековья. Китайцы считали, что она образовалась, когда в океан упала дракона слюна, а в одной из энциклопедий 15 века утверждалось, что это либо сок деревьев, либо морская пена, либо кристаллизованные слезы. Таинственное происхождение лишь придало амбре привлекательности, превратив ее в очень популярный товар.

Кашалотам сейчас грозит вымирание из-за начала широкомасштабного китобойного промысла в 19 веке, рассматривавшего китов как ценный товар Фото: Public Domain

После начала масштабного китобойного промысла в 19 веке люди обнаружили связь между амброй и китами. Однако ученые до сих пор точно не уверены, как именно она образуется.

Рацион кашалотов в основном состоит из моллюсков, как кальмары, чьи острые клювы и ручки раздражают их пищеварительную систему и в конце концов иногда блокируют прямую кишку. Амбра образуется в желудках только от одного до пяти процентов кашалотов, которые, вероятно, страдают расстройством пищеварения.

Свежая амбра темная, липкая и не столь ценная. Но после многолетнего плавания в воде это вещество становится твердым, бледным — от серого до белого — и невероятно дорогим.

Окончательно точку в происхождении амбры удалось поставить только в 2020 году. Тогда исследователи из журнала Biology Letters провели анализ ДНК образцов и пришли к выводу, что ее создали кашалоты.

"Зрелую" амбру широко используют в парфюмерии. Самый известный случай — духи Chanel №5, в частности, благодаря его фиксирующим свойствам. Ее используют миксологи в высококлассных салонах.

Герман Мелвилл в своем романе "Моби Дик" шутит: "Кто бы мог подумать, что такие изысканные леди и джентльмены будут наслаждаться эссенцией, найденной в бесславных внутренностях больного кита!"

Находки "зрелой" амбры, которые стоят больше, чем ее вес в золоте, можно приравнять к выигрышу в лотерее. Охотники за этим веществом часто зарабатывают сотни тысяч долларов. Несмотря на то, что амбра напоминает "новый наряд императора", эксперты описывают ее как сложный, опьяняющий аромат, похожий на смесь мускусной ванили и морской воды.

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