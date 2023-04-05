Царь Соломон и царица Савская: археологи нашли связь между Сабейским и Израильским царствами

Сабейская цивилизация — одна из самых древних на Ближнем Востоке и достигает конца 2-го тыс. до н. э. Она известна изготовлением благовоний, которые поставляла в разные уголки античного мира. Сегодня удалось расшифровать еще одно упоминание о нем.

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Специалисты из Института археологии в Иерусалиме смогли расшифровать сабейскую надпись на глиняном кувшине, указывающем на вероятную связь между Израилем времен правления Соломона и древней цивилизацией-поставщиком благовония. Об этом рассказывает Heritage Daily.

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Считается, что царь Соломон, согласно библейской Первой Книге царей, один из самых могущественных, умных и богатых царей древнего государства Израиль. О нем упоминается в Библии, однако о нем нет достоверных свидетельств как таковых. Удалось обнаружить археологические находки, относящиеся к его отцу Давиду.

Кроме того, Соломон был предпоследним правителем объединенного Израиля и Иудеи где-то между 970 и 931 годами до нашей эры. В Библии говорится, что Соломон посвятил Первый Храм в Иерусалиме Яхве.

В 2012 году археологи, проводившие раскопки в районе Офел к югу от Храмовой горы, обнаружили большой кувшин с надписью, написанной ханаанским письмом, от которого происходит древнееврейское письмо. Именно его и использовали при Первом Храме.

На кувшине сохранились лишь семь букв из надписи, которая, согласно новому исследованию, на самом деле является "древним южноаравийским". Его использовали в юго-западной части Аравийского полуострова (современная территория Йемена), где, как считают некоторые исследователи, существовала тогда Сабейская цивилизация.

Сабейское царство было родиной библейской царицы Савской, о которой упоминается в одном же времени с Соломоном. В оригинальной истории она привозит караван ценных подарков для Соломона, однако учёные не совсем уверены в ее существовании и даже отрицают его.

Современные историки отождествляют Сабейское царство с южноаравийским королевством Саба на территории современных Йемена и Эфиопии, тогда как представители другой теории размещают это королевство в Южной Аравии или на Африканском Роге.

Результаты исследования показывают: надпись на кувшине содержит "[ ]shy l'dn 5", что означает 5 "šǝḥēlet", ссылаясь на один из четырех ингредиентов, упомянутых в Библии (Исход 30:34), которые использовали для создания ароматов для сжигания в Первом и Втором Храмах.

Исследователи предполагают, что это указывает на связь между Иерусалимом 10 века до н. э. (во времена правления Соломона) и Сабейским царством. Сам кувшин изготовлен в Иерусалиме или вблизи него, а надпись указывает на язык цивилизации, который считался одним из основных поставщиков благовония античного мира.

Доктор Вайнштуб из Еврейского университета в Иерусалиме сказал: "Расшифрование надписи на кувшине рассказывает не только о присутствии сабейского языка в Израиле во времена царя Соломона, но и о системе геополитических отношений в нашем регионе в то время — особенно там, где обнаружили сосуд, — местности, известной тем, что при царе Соломоне она также была административным центром. Это еще одно свидетельство широких торговых и культурных связей, которые существовали между Израилем при царе Соломоне и Сабейском царстве".

Ранее Фокус писал об еще одной древней рукописи, которую удалось расшифровать ученым. Он принадлежит математике античного мира Птолемею.

Также мы рассказывали о расшифрованных письменных записях о библейском царе Давиде. Фрагменты стелы нашли в 1868 году примерно в 24 км к востоку от Мертвого моря и сейчас их хранят в музее Лувр в Париже.