Цар Соломон та цариця Савська: археологи знайшли зв'язок між Сабейським та Ізраїльським царствами

Сабейська цивілізація — одна з найдавніших на Близькому Сході і сягає кінця 2-го тис. до н. е. Вона відома виготовленням пахощів, які постачала в різні куточки античного світу. Сьогодні вдалося розшифрувати ще одну згадку про неї.

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Фахівці з Інституту археології в Єрусалимі змогли розшифрувати сабейський напис на глиняному глечику, який вказує на ймовірний зв'язок між Ізраїлем часів правління Соломона та древньою цивілізацією-постачальником пахощів. Про це розповідає HeritageDaily.

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Вважається, що цар Соломон, згідно з біблійною Першою Книгою царів, один із наймогутніших, найрозумніших та найзаможніших царів давньої держави Ізраїль. Про нього згадується у Біблії, а проте про нього нема достовірних свідчень як таких. Вдалося виявити археологічні знахідки, які відносять до його батька Давида.

Окрім цього, Соломон був передостаннім правителем об'єднаного Ізраїлю та Юдеї десь між 970 та 931 роками до нашої ери. В Біблії сказано, що Соломон присвятив Перший Храм в Єрусалимі Ягве.

У 2012 році археологи, які проводили розкопки в районі Офел на південь від Храмової гори, виявили великий глечик з написом, написаним ханаанським письмом, від якого походить давньоєврейське письмо. Саме його і використовували за часів Першого Храму.

На глечику збереглися лише сім літер з напису, який, згідно з новим дослідженням, насправді є "стародавнім південноаравійським". Його використовували в південно-західній частині Аравійського півострова (сучасна територія Ємену), де, як вважають деякі дослідники, тоді існувала Сабейська цивілізація.

Сабейське царство було батьківщиною біблійної "цариці Савської", про яку згадується в одному ж часі із Соломоном. В оригінальній історії вона привозить караван цінних подарунків для Соломона, однак науковці не зовсім впевнені в її існуванні і навіть заперечують його.

Сучасні історики ототожнюють Сабейське царство з південноаравійським королівством Саба на території сучасних Ємену та Ефіопії, тоді як представники іншої теорії розміщують це королівство в Південній Аравії або на Африканському Розі.

Результати дослідження показують: напис на глечику містить "[ ]shy l’dn 5", що означає 5 "šǝḥēlet", посилаючись на один з чотирьох інгредієнтів, згаданих у Біблії (Вихід 30:34), які використовували для створення пахощів для спалювання у Першому і Другому Храмах.

Дослідники припускають, що це вказує на зв'язок між Єрусалимом 10 століття до н. е. (за часів правління Соломона) та Сабейським царством. Сам глечик виготовлений в Єрусалимі або поблизу нього, а напис вказує на мову цивілізації, яка вважалася одним з основних постачальників пахощів античного світу.

Доктор Вайнштуб з Єврейського університету в Єрусалимі сказав: "Розшифрування напису на глечику розповідає не тільки про присутність сабейської мови в Ізраїлі за часів царя Соломона, а й про систему геополітичних відносин в нашому регіоні в той час — особливо там, де виявили посудину, — місцевості, відомої тим, що за часів царя Соломона вона також була адміністративним центром. Це ще одне свідчення широких торговельних і культурних зв'язків, які існували між Ізраїлем за царя Соломона і Сабейським царством".

Раніше Фокус писав про ще один древній рукопис, який вдалося розшифрувати вченим. Він належить математику античного світу Птолемею.

Також ми розповідали про розшифровані письмові записи про біблійного царя Давида. Фрагменти стели знайшли у 1868 році приблизно за 24 км на схід від Мертвого моря і наразі їх зберігають у музеї Лувр у Парижі.