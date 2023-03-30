Нарешті вдалося. Вчені розшифрували рукопис древнього матиматика Птолемея

Частина великого рукопису, знайденого в бібліотеці Абатства Боббіо в Італії, належить давньогрецькому математику, астроному і географу Клавдію Птолемею. Вона дає нові розуміння роботи вченого і проливає світло на важливий інструмент античності.

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Колись одні з перших вчених та астрономів використовували древній інструмент, відомий як метеороскоп Птолемея. Його насамперед використовували для обчислення висот і відстаней відносно небесних тіл. І саме про нього знайшли раніше невідомі частини великого рукопису, розповідає Ancient Origins.

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Астрономічне диво

У прихованому рукописі детально описано конструкцію та як саме використовувати цей стародавній інструмент, який допомагав визначати відстані до зірок. Метеороскоп Птолемея призначався для астрономічних спостережень і розрахунків, а також для визначення широти в градусах від екватора, точної дати сонцестояння чи рівнодення або видимого розташування планети в зодіаку.

Насправді сам прилад був досить складним. Він складався з вкладених і рухомих металевих кілець, які можна було використовувати для астрономічних спостережень і розрахунків, згідно з дослідженням, опублікованим в "Архіві історії точних наук". Крім цього, Птолемей згадував про цей інструмент у своїй книзі "Географія", яку присвятив картографії.

Досі достеменно не було відомо, як саме спроєктований прилад.

Повна система кілець метеороскопа, не в масштабі. В онлайн-версії кільце "астролябія" позначено червоним кольором, а кільця "вертикальне" і "повне обертання" — зеленим Фото: Jones, A et al/ Archive for History of Exact Sciences

Хоча про цей інструмент відомо було і з інших стародавніх джерел, детальніше про його будову та функції не знаходили. А тому виявлення цього манускрипту має дуже велике значення для вивчення приладу. Текст містить детальний опис кожного компонента інструменту, як їх виготовити та послідовно скласти.

Відновлення тексту

Група дослідників із Сорбонни та Нью-Йоркського університету натрапила на значні труднощі під час відновлення втраченого тексту. Рукопис створений з переробленого шматка пергаменту і залишався загадкою протягом століть.

Насправді раніше з нього вдалося прочитати зовсім трішки, лише кілька слів, а тому розпізнати зміст, окрім того, що він стосувався астрономії, не змогли.

Один з провідних дослідників Александр Джонс ділиться: "Сторінки манускрипту з ледь помітним грецьким текстом виявив ще в 1819 році Анджело Май, італійський філолог та бібліотекар, але він не зміг прочитати більшу частину. Він також значно ускладнив завдання для наступних дослідників, застосувавши до сторінок хімічну обробку, яка повинна була виявити написи, але насправді лише пофарбувала їх у темно-коричневий колір".

Сторінки манускрипту з ледь помітним грецьким текстом виявив ще в 1819 році Анджело Май, італійський філолог та бібліотекар, але він не зміг прочитати більшу частину Фото: Veneranda Biblioteca Ambrosiana/Mondadori Portfolio/ Archive for History of Exact Sciences

Команда розпочала детальний аналіз манускрипту в січні 2020 року, використовуючи методи мультиспектральної візуалізації, щоб виявити приховані чорнила. Зараз їм вдалося розширювати ту частину, де йдеться про древній прилад Птолемея.

Попри значний прогрес, деякі тексти все ще не прочитані або ж доволі складні, щоб їх розібрати. Частково через значне стирання грецького письма та наявність латинського тексту "Етимології" Ісидора Севільського поверх грецьких слідів.

Важливість відкриття

Праці Птолемея вважаються одними з найважливіших в історії науки, особливо в галузі астрономії. Він відомий своїм внеском у розуміння руху небесних тіл, а також розробкою геоцентричної моделі Всесвіту, яка помістила Землю в центр космосу.

Окрім цього, в манускрипті детально описано, як саме можна використовувати інструмент. Рукопис складається з двох частин: у першій детально описано, як виготовити кожен компонент інструменту і як їх разом зібрати, а друга частина містить короткі розділи, що описують, як застосовувати інструмент для конкретних спостережень або обчислень.

Дослідники вважають знайдені тексти унікальними. Адже вчений зазвичай лише коротко описує будову інструменту і те, як ним користуватися, перш ніж зосередитися на спостереженнях і обчисленнях, які він робить з його допомогою.

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