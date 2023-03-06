Планети, зірки, річки та людина. Ідеї та теорії, записані геніальним Леонардо да Вінчі "дзеркальним письмом"

Завдяки своєму існуванню "Лестерський кодекс" дає експертам з історії можливість дослідити розум одного з найвидатніших ерудитів в історії людства — Леонардо да Вінчі.

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"Лестерський кодекс" — це знаменита книга, яка містить у собі наукові праці, ескізи, схеми та нотатки відомого мислителя епохи Відродження — Леонардо да Вінчі. Рідкісний манускрипт переповнений знаннями та ідеями про безліч речей, починаючи з руху планет і закінчуючи властивостями води. За останні десятиліття вміст манускрипту справив величезний вплив як на науковців, так і на митців, повідомляють Ancient Origins.

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Безцінна пам’ятка

"Лестерський кодекс" митець створив у 1500-х роках, коли жив у Флоренції. Цей манускрипт, написаний "дзеркальним письмом", вважається прикладом геніальності майстра.

[ + – ] Цей манускрипт, написаний "дзеркальним письмом", вважається прикладом геніальності майстра Фото: Public Domain

Попри те, що у книзі міститься безліч інформації, яка становить наукову цінність, водночас манускрипт є важливим твором історії мистецтва.

Таємниці кодексу

Рукопис поділений на кілька різних розділів, кожен з яких охоплює певну наукову тему.

В першому да Вінчі розповідає про свої спостереження за властивостями води: вона оживає у яскравих замальовках гребель, вирів, течії річок та каналів. Також він розмірковує про космос та астрономію, малюючи планетарні орбіти, місячні кратери, описує природу світла та тіні Місяця.

[ + – ] В першому да Вінчі розповідає про свої спостереження за властивостями води: вона оживає у яскравих замальовках гребель, вирів, течії річок та каналів Фото: Public Domain

Також в "Лестерському кодексі" є цінні відомості з геології, зокрема кілька нотаток про утворення скам’янілостей, природу землетрусів та утворення кристалів. Також історики виявили колекцію нотаток та ескізів, пов'язаних з принципами оптики та поведінкою світла: кілька малюнків відбиття і заломлення світла, а також нотатки про властивості лінз і поведінку тіней.

Не обійшов да Вінчі і людське тіло: анатомія людини також проілюстрована у "Лестерському кодексі". Рукопис містить замальовки та нотатки про будову та функції людського тіла, зокрема малюнки людського скелета та м'язів, а також нотатки про систему кровообігу та функцію ока.

Геніальні ідеї

Історики вважають, що да Вінчі написав "Лестерський кодекс" для документування та дослідження своїх ідей і спостережень про світ природи. Манускрипт, найімовірніше, є результатом цікавості та пристрасті до розуміння всесвіту у всій його складності та дивовижності.

Протягом усього життя Леонардо глибоко цікавився широким спектром наукових галузей, зокрема астрономією, геологією, ботанікою та анатомією. Він використовував мистецтво, щоб передавати свої думки про навколишній світ, створюючи красиві і детальні ілюстрації, які втілюють його наукові теорії в життя. Ця книга є не лише науковим шедевром, але й цінною пам'яткою історії мистецтва.

[ + – ] Також в "Лестерському кодексі" є цінні відомості з геології, зокрема кілька нотаток про утворення скам"янілостей, природу землетрусів та утворення кристалів Фото: Public Domain

Да Вінчі був одним із багатьох наукових мислителів і дослідників, які прагнули зрозуміти світ природи за допомогою спостережень і експериментів. Спостереження і теорії да Вінчі продовжують вивчатися і цінуватися вченими і сьогодні, оскільки вони дають змогу зазирнути у свідомість одного з найбільших наукових геніїв в історії.

[ + – ] Цей манускрипт є справжнім скарбом людської історії, пропонуючи нам погляд на розум одного з найбільших геніїв усіх часів Фото: Public Domain

Від Леонардо да Вінчі до Білла Гейтса

Цей манускрипт є справжнім скарбом людської історії, пропонуючи нам погляд на розум одного з найбільших геніїв усіх часів. Його рідкісність та історичне значення роблять його унікальним і цінним документом.

Сьогодні рукопис належить співзасновнику Microsoft Біллу Гейтсу, одному з найбагатших людей у світі. Він придбав знаменитий манускрипт у 1994 році за 30,8 мільйона доларів.

Ця покупка лише збільшила популярність документа і викликала ще більший інтерес з боку громадськості та науковців по всьому світу. Загалом, "Лестерський кодекс" — це вічне свідчення видатного внеску Леонардо да Вінчі в людські знання і творчість, і його важливість, безсумнівно, буде оцінена прийдешніми поколіннями.

Раніше Фокус розповідав про дослідження да Вінчі гравітації. Він вважав її формою прискорення задовго до Ньютона.