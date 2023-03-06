Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Планеты, звезды, реки и человек. Идеи и теории, записанные гениальным Леонардо да Винчи "зеркальным письмом"

леонардо да винчи, история, исследования, записи, наука
Фото: Public Domain | "Лестерский кодекс" это знаменитая книга, которая включает в себя научные труды, эскизы, схемы и заметки известного мыслителя эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи

Благодаря своему существованию "Лестерский кодекс" дает историкам возможность исследовать разум одного из величайших эрудитов человечества — Леонардо да Винчи.

Related video

"Лестерский кодекс" — это знаменитая книга, которая включает в себя научные труды, эскизы, схемы и заметки известного мыслителя эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи. Редкий манускрипт переполнен знаниями и идеями о множестве вещей, начиная с движения планет и заканчивая свойствами воды. За последние десятилетия содержание манускрипта оказало огромное влияние как на ученых, так и на художников, сообщают Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Бесценная достопримечательность

"Лестерский кодекс" художник создал в 1500-х годах, когда жил во Флоренции. Этот манускрипт, написанный "зеркальным письмом", считается примером гениальности мастера.

леонардо да винчи, история, исследования, записи, наука Fullscreen
Этот манускрипт, написанный "зеркальным письмом", считается примером гениальности мастера
Фото: Public Domain

Несмотря на то, что в книге содержится множество информации, составляющей научную ценность, манускрипт является важным произведением истории искусства.

Тайны кодекса

Рукопись разделена на несколько разных разделов, каждый из которых охватывает отдельную научную тему.

В первом да Винчи рассказывает о своих наблюдениях за свойствами воды: она оживает в ярких зарисовках плотин, водоворотов, течениях рек и каналов. Также он рассуждает о космосе и астрономии, рисуя планетарные орбиты, лунные кратеры, описывает природу света и тени Луны.

леонардо да винчи, история, исследования, записи, наука Fullscreen
В первом да Винчи рассказывает о своих наблюдениях за свойствами воды: она оживает в ярких зарисовках плотин, водоворотов, течениях рек и каналов
Фото: Public Domain

Также в "Лестерском кодексе" есть ценные сведения по геологии, в частности несколько заметок об образовании окаменелостей, природе землетрясений и образовании кристаллов. Также историки обнаружили коллекцию заметок и эскизов, связанных с принципами оптики и поведением света: несколько рисунков отражения и преломления света, а также заметки о свойствах линз и поведении теней.

Не обошел да Винчи и человеческое тело: анатомия человека также проиллюстрирована в "Лестерском кодексе". Рукопись содержит зарисовки и заметки о строении и функциях человеческого тела, в частности, рисунки человеческого скелета и мышц, а также заметки о системе кровообращения и функции глаза.

Гениальные идеи

Историки считают, что да Винчи написал "Лестерский кодекс" для документирования и исследования своих идей и наблюдений о мире природы. Манускрипт, скорее всего, результат интереса и страсти к пониманию вселенной во всей его сложности и удивительности.

На протяжении всей жизни Леонардо глубоко интересовался широким спектром научных областей, в частности, астрономией, геологией, ботаникой и анатомией. Он использовал искусство, чтобы передавать свои мысли об окружающем мире, создавая красивые и подробные иллюстрации, воплощающие его научные теории в жизнь. Эта книга является не только научным шедевром, но и ценным памятником истории искусства.

леонардо да винчи, история, исследования, записи, наука Fullscreen
Также в "Лестерском кодексе" есть ценные сведения по геологии, в частности несколько заметок об образовании окаменелостей, природе землетрясений и образовании кристаллов
Фото: Public Domain

Да Винчи был одним из многих научных мыслителей и исследователей, стремившихся понять мир природы посредством наблюдений и экспериментов. Наблюдения и теории да Винчи продолжают изучаться и цениться учеными и сегодня, поскольку они позволяют заглянуть в сознание одного из величайших научных гениев в истории.

леонардо да винчи, история, исследования, записи, наука Fullscreen
Этот манускрипт является настоящим сокровищем человеческой истории, предлагая нам взгляд на разум одного из величайших гениев всех времен
Фото: Public Domain

От Леонардо да Винчи до Билла Гейтса

Этот манускрипт является подлинным сокровищем человеческой истории, предлагая нам взгляд на разум одного из величайших гениев всех времен. Его редкость и историческое значение делают его уникальным и ценным документом.

Сегодня рукопись принадлежит соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу, одному из самых богатых людей в мире. Он приобрел знаменитый манускрипт в 1994 году за 30,8 миллионов долларов.

Эта покупка только увеличила популярность документа и вызвала больший интерес со стороны общественности и ученых по всему миру. В общем, "Лестерский кодекс" — это вечное свидетельство выдающегося вклада Леонардо да Винчи в человеческие знания и творчество, и его важность, несомненно, будет оценена грядущими поколениями.

Ранее Фокус рассказывал об исследовании да Винчи гравитации. Он считал ее формой ускорения задолго до Ньютона.