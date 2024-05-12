Историк определила город, где была нарисована Мона Лиза

Энн Пиццоруссо в своем анализе использовала знание истории и геологии. С ее теорией согласен бывший консультант по творчеству Леонардо да Винчи в Лувре Жак Франк.

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Тайна создания одного из самых известных произведений живописи, картины "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо", более известной как Мона Лиза", не дает покоя историкам и исследователям много лет. За 500 лет, которые прошли с того момента, как Леонардо да Винчи написал свой шедевр, неоднократно велась дискуссия по поводу фона картины и того, был ли этот вид воображаемым или нарисованным в определенном месте в Италии. Геолог и историк искусства эпохи Возрождения Энн Пиццоруссо выдвинула свою версию того, где художник рисовал полотно, пишет The New York Post.

Используя обе свои области знаний, Пиццоруссо проанализировала предысторию картины и полагает, что она могла быть написана в живописном городе Лекко, расположенном на берегу озера Комо.

По ее мнению, что мост Аццоне Висконти в Лекко, построенный в XIV веке, такой же как и тот, что на заднем плане картині. Это также область в юго-западных Альпах, которую, как известно, посетил Да Винчи.

"Арочный мост был повсюду в Италии, и многие из них выглядели очень похожими. Невозможно определить точное местоположение только по мосту. Все говорят о мосте, и никто не говорит о геологии. Историки искусства говорят, что Леонардо всегда использовал свое воображение, но вы можете дать эту картину любому геологу в мире, и он скажет то же, что я говорю о Лекко. Даже не геолог теперь может увидеть сходство", – объяснила эксперт.

Мона Лиза – шедевр мировой живописи

Пицоруссо утверждает, что известняковые горы в Лекко удивительно похожи на серо-белые скалы, изображенные на полотне художника. Чтобы подтвердить свою теорию, она сама посетила Лекко.

"Из его записных книжек мы знаем, что он провел много времени, исследуя район Лекко и территорию дальше на север".

Другие историки в прошлом утверждали, что картина была нарисована в небольшом городке Боббио или провинции Ареццо, где есть подобные мосты. Однако бывший консультант по творчеству Леонардо да Винчи в Лувре Жак Франк заявил, что "ни на секунду не сомневается", что Пиццоруссо права в своей теории, учитывая ее прекрасное знание геологии итальянской страны.

В своей работе Энн ранее исследовала, написал ли да Винчи обе версии "Мадонны в скалах", которые выставлены отдельно в Лувре в Париже и Национальной галерее в Лондоне.

До 2010 года было широко распространено мнение, что картина в Национальной галерее — работа одного из помощников да Винчи. Однако после детального изучения Пиццоруссо пришла к выводу, что, возможно, да Винчи написал всю картину сам. Свои доказательства она собирается представить на геологической конференции в Лекко.

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили "подпись" Леонардо да Винчи на "Моне Лизе"