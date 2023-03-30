Наконец-то удалось. Ученые расшифровали рукопись древнего математика Птолемея

Часть обширной рукописи, найденной в библиотеке Аббатства Боббио в Италии, принадлежит древнегреческому математику, астроному и географу Клавдию Птолемею. Она дает новое понимание работы ученого и проливает свет на важный инструмент античности.

Related video

Когда-то одни из первых ученых и астрономов использовали древний инструмент, известный как метеороскоп Птолемея. Его, прежде всего, использовали для вычисления высот и расстояний относительно небесных тел. И именно о нем нашли ранее неизвестные части обширной рукописи, рассказывает Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Астрономическое чудо

В скрытой рукописи подробно описана конструкция и как использовать этот древний инструмент, который помогал определять расстояния до звезд. Метеороскоп Птолемея предназначался для астрономических наблюдений и расчетов, а также для определения широты в градусах от экватора, точной даты солнцестояния или равноденствия или видимого расположения планеты в зодиаке.

На самом деле, сам прибор был довольно сложным. Он состоял из вложенных и подвижных металлических колец, которые можно использовать для астрономических наблюдений и расчетов, согласно исследованию, опубликованному в "Архиве истории точных наук". Помимо этого, Птолемей упоминал об этом инструменте в своей книге "География", которую посвятил картографии.

До сих пор точно не было известно, как спроектирован прибор.

Полная система колец метеороскопа не в масштабе. В онлайн-версии кольцо "астролябия" обозначено красным цветом, а кольца "вертикальное" и "полное вращение" — зеленым Фото: Jones, A et al/ Archive for History of Exact Sciences

Хотя об этом инструменте известно было и из других древних источников, подробнее о его строении и функциях не находили. Поэтому выявление этого манускрипта имеет очень большое значение для изучения прибора. Текст содержит подробное описание каждого компонента инструмента, как их изготовить и последовательно составить.

Восстановление текста

Группа исследователей из Сорбонны и Нью-Йоркского университета столкнулась со значительными трудностями при восстановлении утраченного текста. Рукопись создана из переработанного куска пергамента и оставалась загадкой на протяжении веков.

На самом деле раньше из него удалось прочитать совсем немного, всего несколько слов, а потому распознать содержание, кроме того, что оно касалось астрономии, не смогли.

Один из ведущих исследователей Александр Джонс делится: "Страницы манускрипта с едва заметным греческим текстом обнаружил еще в 1819 году Анджело Май, итальянский филолог и библиотекарь, но он не смог прочитать большую часть. Он также значительно усложнил задание для следующих исследователей тем, что использовал обработку, которая должна была обнаружить надписи, но на самом деле только выкрасила ее в темно-коричневый цвет".

Страницы манускрипта с едва заметным греческим текстом обнаружил еще в 1819 году Анджело Май, итальянский филолог и библиотекарь, но он не смог прочесть большую часть Фото: Veneranda Biblioteca Ambrosiana/Mondadori Portfolio/ Archive for History of Exact Sciences

Команда приступила к детальному анализу манускрипта в январе 2020 года, используя методы мультиспектральной визуализации, чтобы выявить скрытые чернила. Сейчас им удалось расширять ту часть, где речь идет о древнем приборе Птолемея.

Несмотря на значительный прогресс, некоторые тексты все еще не прочитаны или достаточно сложны, чтобы их разобрать. Частично из-за значительного стирания греческого письма и наличия латинского текста "Этимологии" Исидора Севильского поверх греческих следов.

Важность открытия

Труды Птолемея считаются одними из важнейших в истории науки, особенно в области астрономии. Он известен своим вкладом в понимание движения небесных тел, а также разработкой геоцентрической модели Вселенной, поместившей Землю в центр космоса.

Кроме того, в манускрипте подробно описано, как именно можно использовать инструмент. Рукопись состоит из двух частей: в первой подробно описано, как изготовить каждый компонент инструмента и как их собрать вместе, а вторая часть содержит краткие разделы, описывающие, как применять инструмент для конкретных наблюдений или вычислений.

Исследователи считают найденные тексты уникальными. Ведь ученый обычно лишь кратко описывает устройство инструмента и то, как им пользоваться, прежде чем сосредоточиться на наблюдениях и вычислениях, которые он делает с его помощью.

Ранее Фокус рассказывал о записях еще одного гениального ученого и художника — Леонардо да Винчи. В своем кодексе он сохранял теории, эксперименты и полученные знания о мире.