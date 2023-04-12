Амбра зі шлунку китів. Вчені розповіли, що за "плавуче золото" використовують у парфумах

Амбра насправді є коштовною воскоподібною речовиною, що відкладається в кишечнику і шлунку кашалотів. Вага таких "кишкових каменів" може досягати 400 кг, а використовують їх широко в парфумерії.

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Походження амбри залишалося загадкою протягом кількасот років. Древні люди назвали її "плавучим золотом", а різні культури використовували її, приписуючи фантастичні властивості. А проте покупці елітних парфумів навіть не підозрювали, що насправді обливаються солодким ароматом китових екскрементів, пише Ancient Origins.

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Амбру часто викидає на берег. Арабські культури використовували її як афродизіак, ліки або навіть як пахощі. У Європі 14 століття її носили в помандерах — спеціальних місткостях, в які поміщали пахучі речовини. Зазвичай такі робили у вигляді яблука. Звідси і походить назва, яка в перекладі означає "амброве яблуко". Помандери, в які клали амбру та інші ароматичні речовини, використовували також як захисні амулети від Чорної Смерті.

Цікаво, що Карл II, король Англії, Шотландії й Ірландії з 1660 року, любив їсти амбру з яйцями. Її порівнювали з квіткою, що запахом нагадувала листяну підстилку на лісовій галявині і ніжний запах грибів, які ростуть у вологих і затінених місцях.

Розібратися, звідки ж походить це "плавуче золото", хотіли ще з часів середньовіччя. Китайці вважали, що вона утворилася, коли в океан впала слина дракона, а в одній з енциклопедій 15 століття стверджувалося, що це або сік дерев, або морська піна, або кристалізовані сльози. Таємниче походження лише додало амбрі привабливості, перетворивши її на дуже популярний товар.

Кашалотам зараз загрожує вимирання через початок широкомасштабного китобійного промислу в 19 столітті, який розглядав китів як цінний товар Фото: Public Domain

Опісля початку масштабного китобійного промислу в 19 столітті люди виявили зв'язок між амброю та китами. А проте, вчені досі достеменно не впевнені, як саме вона утворюється.

Раціон кашалотів здебільшого складається з молюсків, як от кальмари, чиї гострі дзьоби та ручки подразнюють їхню травну систему і зрештою іноді блокують пряму кишку. Амбра утворюється у шлунках лише від одного до п'яти відсотків кашалотів, які, ймовірно, страждають від розладу травлення.

Свіжа амбра темна, липка і не така цінна. Але після багаторічного плавання у воді ця речовина стає твердою, блідою — від сірого до білого — і неймовірно дорогою.

Остаточно крапку в походженні амбри вдалося поставити аж у 2020 році. Тоді дослідники із журналу Biology Letters провели аналіз ДНК зразків і дійшли висновку, що її створили кашалоти.

"Дозрілу" амбру широко використовують в парфумерії. Найвідоміший випадок — парфуми Chanel №5, зокрема, завдяки її фіксуючим властивостям. Її також використовують міксологи у висококласних салонах.

Герман Мелвілл у своєму романі "Мобі Дік" жартує: "Хто б міг подумати, що такі вишукані леді та джентльмени будуть насолоджуватися есенцією, знайденою в безславних нутрощах хворого кита!".

Знахідки "зрілої" амбри, що коштують більше, ніж її вага в золоті, можна прирівняти до виграшу в лотереї. Мисливці за цією речовиною часто заробляють сотні тисяч доларів. Попри те, що амбра нагадує "нове вбрання імператора", експерти описують її як складний, п'янкий аромат, схожий на суміш мускусної ванілі та морської води.

Раніше Фокус розповідав про одну з древніх держав, про парфуми якої знали мало не у всьому світі. І хоча згадок та пам'яток Сабейська цивілізація залишила не багато, одну з них дослідникам вдалося виявити.

А також ми писали, що насправді мамонти не завжди були "пухнастими". Насправді їх знадобилося кількасот тисяч років, щоб отримати густішу шерсть, великі жирові відкладення і менші вуха.