Корица помогает похудеть: 5 свойств ароматной специи для снижения веса

Корица не только помогает придать блюдам изысканный аромат, но и убрать несколько сантиметров в талии. Чем еще эта чудо-специя полезна для здоровья и фигуры?

Корица — пряность, которую используют в различных кухнях в качестве ароматизатора. Корица обладает противораковыми, антиоксидантными, противодиабетическими и противовоспалительными свойствами. Согласно некоторым недавним исследованиям, цейлонская корица также помогает в снижении веса и лечении других осложнений метаболического синдрома. Об этом пишет Stylecraze.

Корица высоко ценилась среди древних народов и считалась подарком, достойным королей и божеств. Поставщики корицы в Средиземноморском регионе так высоко ценили ее, что веками хранили источник этой специи в секрете. Итак, как же эта древняя пряность помогает бороться с лишним весом?

Корица вызывает потемнение жира

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Бурый жир — это хороший жир, он содержит много липидных капель и железосодержащих митохондрий, которые помогают превращать пищу в полезный источник энергии. Бурый жир также помогает сохранять тепло тела, вырабатывая его в холодное время года.

Ученые обнаружили, что экстракт корицы помогает увеличить количество бурого жира в подкожных (жировой слой под кожей) жировых клетках. Это особенно хорошо для людей с жиром в области живота, ведь жир на животе и в области талии — это белый жир. Употребление корицы помогает превратить жир на животе в коричневый. А бурый жир, в свою очередь, может быть использован телом для поддержания температуры тела и в качестве энергии.

Корица повышает чувствительность к инсулину

Полифенолы в корице помогают улучшить чувствительность к инсулину. Инсулин регулирует уровень глюкозы в крови. Когда ваш организм не производит достаточного количества инсулина или становится резистентным к инсулину, уровень глюкозы в крови может повышаться, что приводит к накоплению жира, ожирению, диабету и другим заболеваниям. Исследования подтвердили, что корица может способствовать снижению веса, уменьшая резистентность к инсулину.

Это в основном связано с наличием полифенолов в пряности. Почти все основные сорта корицы имеют высокое содержание полифенолов. Китайская и индонезийская корица имеют самое высокое содержание фенолов по сравнению с вьетнамской и цейлонской корицей.

Корица снижает уровень сахара в крови натощак

Фото: Pixabay

Корица помогает снизить уровень глюкозы в крови натощак. Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе, показало, что употребление цельной корицы или экстракта корицы может снизить уровень глюкозы в крови натощак и повысить чувствительность к инсулину у пациентов с диабетом 2 типа. Тем не менее проконсультируйтесь с врачом о дозировке, прежде чем использовать корицу для лечения диабета.

Корица снижает уровень плохого холестерина и триглицеридов

Джесси Федер, клинический диетолог, говорит: "Было показано, что корица потенциально снижает уровень плохого холестерина и уровень триглицеридов, и помогает поддерживать хороший уровень глюкозы. Это помогает предотвратить закупорку или повреждение артерий, что предотвратит тяжелую работу сердца". Плохой холестерин имеет тенденцию накапливаться в стенках артерий, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Два отдельных исследования показали, что корица помогает снизить уровень плохого холестерина, уровень глюкозы в крови натощак и уровень триглицеридов

Корица уменьшает окружность талии

Жир в области живота является серьезной проблемой. Это происходит из-за избыточного потребления калорий, ведения малоподвижного образа жизни и чрезмерного стресса. Ученые обнаружили, что употребление корицы может помочь уменьшить окружность талии и массу тела.

Исследование было проведено на 786 человек, в которых участники принимали более 2 г корицы в день в течение чуть более 12 недель. Было замечено, что добавление корицы уменьшило массу тела на 1,02 кг, окружность талии на 2,40 см, индекс массы тела (ИМТ) на 0,51 кг/м2 и массу жира на 1,02%.

Вот как корица помогает похудеть. Но сколько корицы нужно принимать для похудения? Безопасно принимать 1-2 чайные ложки порошка корицы или 1 палочку корицы в день. Однако будьте осторожны, чтобы не переборщить.

Вы можете приготовить, например, детокс-воду для сжигания жира с корицей.

Фото: Freepik

Ингредиенты: 1палочка корицы, 4-5 долек лайма, горсть листьев мяты, 1 стакан воды

Как приготовить?

Замочите кору корицы на ночь в стакане воды.

Утром перелейте воду в стеклянную банку.

Добавьте нарезанные листья мяты и дольки лайма.

Преимущества

Лайм является богатым источником витамина С и укрепляет иммунную систему. А мята обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Поэтому коричную воду можно использовать для лечения проблем с кишечником и кожей, аллергии, кашля и простуды.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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