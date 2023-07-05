Есть и не поправляться. Топ-15 полезных перекусов, которые не вредят фигуре

Гарвардская школа общественного здравоохранения предоставила список здоровых продуктов, которые можно есть между приемами пищи, не рискуя перебрать калорий и набрать вес.

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Какие полезные продукты можно есть между приемами пищи, чтобы не испытывать чувства голода и не набирать вес? Таких продуктов достаточно, нужно только уметь правильно выбирать. Диетологи утверждают, что одним из злейших врагов вашей фигуры являются перекусы между приемами пищи: "Это заставляет нас потреблять больше калорий, чем необходимо в конце дня", — объяснила диетолог Валерия Кастанья. Об этом пишет Vogue Italia.

Обратимся к так называемой науке о перекусах, широко обсуждаемой в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана — школе, которая продвигает общественное здоровье посредством открытий и коммуникации, — чтобы выяснить, какие здоровые продукты можно есть на перекус. Эксперты школы отмечают, что пищевая промышленность тратит 80% своего рекламного бюджета только на продвижение фаст-фуда, сладких напитков, сладостей и других нездоровых перекусов (что явно затрудняет их производство). Было доказано, что люди, которые выбирают плотные, жирные или перекусы с высоким содержанием сахара, испытывают психологический стресс. Не говоря уже о тех, кто выбирает нездоровые перекусы, пропуская при этом основные приемы пищи.

Скука или настоящий голод?

Это размышление настаивает на важности понимания того, почему мы хотим перекусить между основными приемами пищи, это настоящий голод или скорее эмоциональный, связанный с беспокойством или скукой. В первом случае урчит в животе, появляются головные боли и упадок сил — это настоящий голод. В этом случае вы можете выбрать в качестве перекуса орехи, йогурт или бутерброд из цельнозернового хлеба. А если вы хотите просто что-то пожевать от скуки, то выбирайте продукты с водой и клетчаткой.

Что есть в качестве перекуса?

Свежие фрукты (источник минералов, витаминов, клетчатки и многочисленных молекул с антиоксидантным действием), орехи (по данным Гарвардской медицинской школы, они помогают снизить уровень холестерина и содержат много жирных кислот и омега-3, полезных для сердца) и йогурт (низкая калорийность, содержит белки с высокой биологической ценностью, витамины группы В и минеральные соли, такие как кальций и фосфор) — это перекусы, на которые следует обратить внимание, если вы заботитесь о своем здоровье и фигуре.

Фото: Getty Images

Другими менее известными, но не менее подходящими для перекуса, являются соленые огурцы. Они низкокалорийные, являются прекрасным источником клетчатки и минералов, действуют как пробиотики, защищающие микробиом. Как объяснила доктор Паула Россо, благодаря своей твердой текстуре, которую необходимо жевать, огурцы обладают большой насыщающей способностью. Но есть много других вариантов, которые Гарвард рекомендует в качестве полезного перекуса.

Хрустящий перекус

Фото: Freepik

Орехи

Сырые овощи (морковь, огурцы, сельдерей)

Семечки (подсолнуха, тыквы)

Цельнозерновые крекеры

Яблоки

Сливочный перекус

Творог

Йогурт

Хумус

Авокадо

Полезный сладкий перекус

Фото: Pixabay

Свежие нарезанные фрукты или ягоды

Черный шоколад

Полезный соленый перекус:

Ломтик сыра (например, пармезан)

Хрустящий жареный нут

Горсть сухофруктов

Арахисовое масло

Напомним, эти пять перекусов после тренировки помогут вашему телу правильно восстановиться.

Ранее Фокус писал о том, какие энергетические продукты нужно есть на перекус, чтобы быстро восполнить запас сил.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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