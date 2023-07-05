Їсти і не товстіти. Топ 15 корисних перекусів, які не шкодять фігурі

Гарвардська школа громадської охорони здоров'я надала список здорових продуктів, які можна їсти між прийомами їжі, не ризикуючи перебрати калорій та набрати вагу.

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Які корисні продукти можна їсти між прийомами їжі, щоб не відчувати голоду та не набирати вагу? Таких продуктів достатньо, потрібно тільки вміти правильно обирати. Дієтологи стверджують, що одним із найлютіших ворогів вашої фігури є перекуси між прийомами їжі: "Це змушує нас споживати більше калорій, ніж потрібно наприкінці дня", — пояснила дієтологиня Валерія Кастанья. Про це пише Vogue Italia.

Звернемося до так званої науки про перекуси, яку широко обговорюють у Гарвардській школі громадської охорони здоров'я ім.Т. Х. Чана — школи, яка просуває громадське здоров'я за допомогою відкриттів та комунікації, — щоб з'ясувати, які здорові продукти можна їсти на перекус. Експерти школи зазначають, що харчова промисловість витрачає 80% свого рекламного бюджету тільки на просування фаст-фуду, солодких напоїв, солодощів та інших нездорових перекусів (що явно ускладнює їхнє виробництво). Було доведено, що люди, які обирають щільні, жирні або перекуси з високим вмістом цукру, відчувають психологічний стрес. Не кажучи вже про тих, хто бирає нездорові перекуси замість основних прийомів їжі.

Нудьга чи справжній голод?

Це міркування наштовхує на важливість розуміння того, чому ми хочемо перекусити між основними прийомами їжі, чи це справжній голод, чи скоріше емоційний, пов'язаний із занепокоєнням або нудьгою. У першому випадку бурчить у животі, з'являються головні болі та занепад сил — це справжній голод. У цьому разі ви можете вибрати на перекус горіхи, йогурт або бутерброд із цільнозернового хліба. А якщо ви хочете просто щось пожувати від нудьги, то обирайте продукти з водою та клітковиною.

Що їсти на перекус?

Свіжі фрукти (джерело мінералів, вітамінів, клітковини й численних молекул з антиоксидантною дією), горіхи (за даними Гарвардської медичної школи, вони допомагають знизити рівень холестерину і містять багато жирних кислот та омега-3, корисних для серця) і йогурт (низька калорійність, містить білки з високою біологічною цінністю, вітаміни групи В та мінеральні солі, як-от кальцій і фосфор) — це перекуси, на які варто звернути увагу, якщо ви дбаєте про своє здоров'я та фігуру.

Фото: Getty Images

Іншими менш відомими, але не менш придатними для перекусу, є солоні огірки. Вони низькокалорійні, є чудовим джерелом клітковини та мінералів, діють як пробіотики, що захищають мікробіом. Як пояснила доктор Паула Россо, завдяки своїй твердій текстурі, яку необхідно жувати, огірки мають велику насичувальну здатність. Але є багато інших варіантів, які Гарвард рекомендує як корисний перекус.

Хрусткий перекус

Фото: Freepik

Горіхи

Сирі овочі (морква, огірки, селера)

Насіння (соняшнику, гарбуза)

Цільнозернові крекери

Яблука

Вершковий перекус

Сир

Йогурт

Хумус

Авокадо

Корисний солодкий перекус

Фото: Pixabay

Свіжі фрукти або ягоди

Чорний шоколад

Корисний солоний перекус:

Скибочка сиру (наприклад, пармезан)

Хрусткий смажений нут

Жменя сухофруктів

Арахісова паста

Нагадаємо, ці п'ять перекусів після тренування допоможуть вашому тілу правильно відновитися.

Раніше Фокус писав про те, які енергетичні продукти потрібно їсти на перекус, щоб швидко поповнити запас сил.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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