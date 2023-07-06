Эльза Хоск демонстрирует свою подтянутую фигуру в металлическом бикини

Знаменитая модель позировала в нескольких образах для горячих снимков.

34-летняя шведская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск продемонстрировала свою подтянутую фигуру в крошечном бикини, позируя для роскошных снимков на Ибице.

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Первый образ знаменитости — фиолетовое металлическое бикини I.AM.GIA 'Alohi' с двух частей, серебряные туфли на каблуке и сумочка Louis Vuitton. Ее короткие светлые волосы были собраны в два хвоста, брови обесцвечены, а макияж сделан с акцентом на губы.

Эльза Хоск Фото: Instagram @hoskelsa

Затем она позировала на водном мотоцикле в обтягивающем белом бикини и стильных сапогах до колен. Эльза носила безупречный гламурный макияж под массивными солнцезащитными очками.

Эльза Хоск Фото: Instagram @hoskelsa Эльза Хоск Фото: Instagram @hoskelsa

Эльза была ангелом-резидентом Victoria's Secret Fashion Show с 2011 по 2018 год. Ее модельная карьера стремительно росла после того, как она работала со всемирно известным брендом нижнего белья. Хоск позировала для крупных брендов и дизайнеров, таких как Dolce & Gabbana, Dior, Moschino, Jean Paul Gaultier и многих других.

Красавица-блондинка также является модным предпринимателем. В 2022 году Эльза запустила свою первую линию одежды Helsa Studio. Позже в своих соцсетях она с гордостью рассказала, что магазин FWRD станет первой витриной, где покупатели смогут лично приобрести товары Helsa.

Ранее Фокус писал, что Эльза Хоск появилась в платье с оптической иллюзией на Каннском кинофестивале.