Эльза Хоск появилась в платье с оптической иллюзией на Каннском кинофестивале

Кутюрное платье модели собрало все взгляды публики.

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34-летняя шведская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск появилась на 76-м ежегодном Каннском кинофестивале в платье с оптической иллюзией. Фотографиями своего роскошного образа она поделилась в Instagram-аккаунте.

На красной дорожке премьеры La Passion De Dodin модель привлекла всеобщее внимание в причудливом корсетном платье пастельно-голубого оттенка без бретелек Viktor & Rolf Couture. На "двойном" платье были два аккуратных банта вокруг талии и многослойная юбка в сетку, которая каскадом спускалась до пола. Свой образ девушка дополнила босоножками.

Хоск надела ослепительное серебряное ожерелье с крупным кулоном и уложила свои короткие светлые волосы волнами. Бывший ангел Victoria’s Secret сделала соответствующий макияж с синими тенями для век и нюдовой помадой.

Напомним, на фотографиях с отдыха с семьей на Сен-Барте, Эльза Хоск позировала в светло-желтом бикини с розовым цветочным принтом.

Также Фокус писал, что турецкая звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел показала три ярких образа на Каннском кинофестивале.