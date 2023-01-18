Эльза Хоск показала кадры в бикини из отпуска на Сен-Барте (фото)

Знаменитая модель похвасталась шикарной фигурой в купальнике.

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34-летняя шведская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск в своем Instagram-аккаунте продемонстрировала серию фотографий в бикини. Девушка часто публикует кадры в купальниках.

Эльза почти два года назад родила дочь, которую назвали Тууликки, но практически сразу вернулась в прекрасную дородовую форму.

На новых снимках, опубликованных звездой, Хоск позирует в светло-желтом бикини с розовым цветочным принтом. На шее у нее тонкая цепочка с круглым плоским кулоном, а в руках желтая плетеная сумка от FWRD.

Отдыхала манекенщица с семьей на Сен-Барте. Также в блоге она поделилась снимком лука в светло-салатовом платье без бретелек от Revolve и с этой же сумкой и написала в подписи: "Немного скучаю по Сен-Барту".

Напомним, многие звезды зимние каникулы проводят в теплых краях и часто выбирают именно Сен-Барт. Фотографиями оттуда также в своем Instagram делилась бразильская модель Изабель Гулар.

Также Фокус писал, что Эльза Хоск повторила культовый образ Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе".