Ельза Госк показала кадри в бікіні з відпустки на Сен-Барті (фото)

Знаменита модель похвалилася шикарною фігурою у купальнику.

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34-річна шведська модель та колишня "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк у своєму Instagram-акаунті продемонструвала серію фото у бікіні. Дівчина часто публікує кадри у купальниках.

Ельза майже два роки тому народила дочку, яку назвали Тууліккі, але практично одразу повернулася у прекрасну допологову форму.

На нових знімках, опублікованих зіркою, Госк позує у світло-жовтому бікіні з рожевим квітковим принтом. На шиї має тонкий ланцюжок із круглим плоским кулоном, а в руках жовта плетена сумка від FWRD.

Відпочивала манекенниця з родиною на Сен-Барті. Також у блозі вона поділилася знімком луку в світло-салатовій сукні без бретелей від Revolve і з цією ж сумкою і написала у підписі: "Трохи сумую за Сен-Бартом".

Нагадаємо, багато зірок зимові канікули проводять у теплих краях і часто обирають саме Сен-Барт. Фото звідти також у своєму Instagram ділилася бразильська модель Ізабель Гулар.

Також Фокус писав, що Ельза Госк повторила культовий образ Кері Бредшоу із "Сексу у великому місті".