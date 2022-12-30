38-річна модель Ізабель Гулар демонструє ідеальну фігуру (відео)

Знаменитість відпочиває на Сен-Бартсі разом зі своїм чоловіком, 32-річним футболістом Кевіном Траппом.

Related video

У своєму блозі в Instagram 38-річна бразиліська модель Ізабель Гулар поділилася черговим роликом, у якому продемонструвала, як вона в одному бікіні та сонцезахисних окулярах забігає у воду на пляжі.

"Коли я у своїй стихії, я найщасливіша!" — підписала відео супермодель.

Зірка подіуму одягнена в купальник від бренду Fae, який підкреслює її форми, також вона була в чорних сонцезахисних окулярах, а у вухах у неї були золоті сережки. На шиї в Ізабель золотий ланцюжок, який тонкою ниткою спускається між грудьми моделі.

Раніше Ізабель Гулар опублікувала відео у своєму Instagram-акаунті з Карибських островів і продемонструвала своє підтягнуте й засмагле тіло в дуже маленькому червоному бікіні. Разом із Кевіном Траппом вони представили шанувальникам різдвяне привітання під святкову музику.

Також Фокус писав, що Ізабель Гусар порадувала своїх шанувальників у Instagram новими фотографіями в сексуальному образі. Манекенниця постала в еротичному образі. На Гулар був шкіряний чорний топ-бюстьє з металевою фурнітурою, до якого прикріплювалися шкіряні стринги, надягнені поверх колгот у сітку.