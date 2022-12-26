У бікіні та шапці Санти: Ізабель Гулар у незвичайній позі привітала шанувальників з Різдвом (відео)

Знаменита модель відзначає різдвяні свята у теплих краях.

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38-річна бразильська модельно Ізабель Гулар опублікувала відео у своєму Instagram-акаунті з Карибських островів та продемонструвала своє підтягнуте та засмагле тіло у дуже маленькому червоному бікіні. Разом із нареченим Кевіном Траппом вони представили шанувальникам різдвяне привітання під святкову музику.

Обидва були одягнені в шапки Санта-Клауса, Гулар продемонстрував гнучкість, коли піднялася на Кевіна, а він утримував її однією ступнею за сідниці.

"З любов'ю із Сен-Барта ми бажаємо вам щасливого Різдва ❤️☀️", — написала у підписі Ізабель.

Нагадаємо, бразильська модель Ізабель Гусар порадувала своїх шанувальників у Instagram новими фотографіями у сексуальному образі. Манекенниця постала в еротичному образі. На Гулар був шкіряний чорний топ-бюстьє з металевою фурнітурою, до якого прикріплювалися шкіряні стрінги, надіті поверх колгот у сітку.

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