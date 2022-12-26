Гвінет Пелтроу помітили на березі океану в купальнику (фото)

Знаменитість відправилася на відпочинок на Барбадос.

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50-річну голлівудську акторку Гвінет Пелтроу помітили папараці на пляжі у купальнику. Про це пише Page Six.

Зірку "Месників" "зловили" на острові Барбадос разом з її донькою Еппл. Вони відпочивали, засмагаючи на сонці та купаючись в океані.

Для "передноворічного літа" голлівудська знаменитість обрала синій купальник, який підкреслив фігуру 50-річної акторки. Тим часом донька Гвінет Пелтроу була одягнута в зелене бікіні. Волосся обох жінок було розпущене.

[ + – ] Гвінет Пелтроу з донькою Еппл

Зазначимо, що 50-річна Пелтроу від шлюбу з Крісом Мартіном виховує двох дітей — сина Мозеса та доньку Еппл. Зірка екрану та музикант були одружені з 2003 по 2016 рік. Втім, зірковий союз розпався.

Наразі Гвінет Пелтроу заміжня за режисером Бредом Фелчаком. Спільних дітей у подружжя наразі немає. Втім, американська акторка часто ділиться фото у соціальних мережах з дітьми від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, 50-річну Гвінет Пелтроу помітили папараці в яскравому та стильному аутфіті.

Також Фокус писав про еротичні вечірки, які відвідують багато голлівудських знаменитостей, зокрема Гвінет Пелтроу.