Гвінет Пелтроу в яскравому образі під прицілом папараці (фото)

50-річна зірка віддала перевагу простому, але яскравому образу.

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50-річна голлівудська акторка Гвінет Пелтроу потрапила під приціл папараці, коли виходила зі студії комедійного шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Залізна людина" відвідала програму, щоб розповісти про свій косметичний бренд, а також трохи побалакати про дітей і недавній день народження, з нагоди якого вона знялася в ефектній фотосесії оголеною та вкритою золотою фарбою.

[ + – ] Фотосесія Гвінет Пелтроу з нагоди 50-річчя

На Гвінет був червоний кардиган із поясом і чорні шорти до колін. Також вона нафарбувала губи червоною помадою, одягла біркенштоки та кілька золотих прикрас.

[ + – ] Гвінет Пелтроу

Так як програма Джиммі Кіммела показувалася в Хелловін, то в студії Гвінет з'явилася в костюмі Вінні-Пуха, а ведучий був у костюмі бурого ведмедя.

[ + – ] Гвінет Пелтроу у костюмі Вінні-пуху

[ + – ] Гвінет Пелтроу

Нагадаємо, актриса відвідала світський захід у Беверлі-Хіллз, присвячений 250-річчю легендарного бренду шампанського Veuve Clicquot, де перед камерами вона з'явилася в оригінальній сукні на одне плече від Carolina Herrera .

Також Фокус писав, що оскароносна Гвінет Пелтроу відверто розповіла про свій роман з Бредом Піттом і пригадала, як їм із колишнім коханим вдалося зберегти адекватні стосунки після розлучення.