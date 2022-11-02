Гвинет Пэлтроу в ярком образе под прицелом папарацци (фото)

50-летняя звезда отдала предпочтение простому, но яркому образу.

Related video

50-летняя голливудская актрис Гвинет Пэлтроу попала под прицел папарацци, когда выходила из студии комедийного шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Железный человек" посетила программу, чтобы рассказать о своем косметическом бренде, а также немного поболтать о детях и недавнем дне рождения, по случаю которого она снялась в эффектной фотосессии обнаженной и покрытой золотой краской.

[ + – ] Фотосессия Гвинет Пэлтроу по случаю 50-летия

На Гвинет был красный кардиган с поясом и черные шорты до колен. Также она накрасила губы красной помадой, надела биркенштоки и несколько золотых украшений.

[ + – ] Гвинет Пэлтроу

Так как программа Джимми Киммела показывалась в Хэллоуин, то в студии Гвинет появилась в костюме Винни-Пуха, а ведущий был в костюме бурого медведя.

[ + – ] Гвинет Пэлтроу в костюме Винни-пуха

[ + – ] Гвинет Пэлтроу

Напомним, актриса посетила светское мероприятие в Беверли-Хиллз, посвященное 250-летию легендарного бренда шампанского Veuve Clicquot, где перед камерами она появилась в оригинальном платье на одно плечо от Carolina Herrera. ﻿

Также Фокус писал, что оскароносная Гвинет Пэлтроу откровенно рассказала о своем романе с Брэдом Питтом и припомнила, как им с бывшим возлюбленным удалось сохранить адекватные отношения после расставания.