Гвинет Пэлтроу посетила мероприятие в оригинальном образе от Carolina Herrera

Знаменитость любит эффектные образы и не боится обнажать тело.

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Актриса посетила светское мероприятие в Беверли-Хиллз, посвященное 250-летию легендарного бренда шампанского Veuve Clicquot. Перед камерами она появилась в оригинальном платье на одно плечо от Carolina Herrera.

Этот наряд вошел в коллекцию бренда весна-лето 2023, был выполнен из легкой ткани в полоску, а вот украшением платья стали вырез на животе, шлейф, пышный рукав и высокий разрез сбоку, который открывал ногу Пэлтроу.

Фото: instagram @gwynethpaltrow

На этом мероприятии также присутствовала еще одна звезда — актриса супергеройских фильмов о "Чудо-женщине" Галь Гадот. Перед камерами она появилась в платье от Michael Kors.

Фото: instagram @gwynethpaltrow

Напомним, оскароносная голливудская актриса Гвинет Пєлтроу 27 сентября отметила свое 50-летие. Она креативно подошла к юбилею и снялась в очень откровенной фотосессии, кадрами из которой поделилась и у себя в соцсети.