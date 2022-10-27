Гвінет Пелтроу відвідала захід в оригінальному образі від Carolina Herrera
Знаменитість любить ефектні образи і не боїться оголювати тіло.
Акторка відвідала світський захід у Беверлі-Хіллз, присвячений 250-річчю легендарного бренду шампанського Veuve Clicquot. Перед камерами вона постала в оригінальній сукні на одне плече від Carolina Herrera.
Це вбрання увійшло в колекцію бренду весна-літо 2023, було виконане з легкої тканини в смужку, а ось окрасою сукні стали виріз на животі, шлейф, пишний рукав і високий розріз збоку, який відкривав ногу Пелтроу.
На цьому заході також була ще одна зірка — акторка супергеройських фільмів про "Диво-жінку" Ґаль Ґадот. Перед камерами вона з'явилася у сукні від Michael Kors.
Нагадаємо, оскароносна голлівудська акторка Гвінет Пелтроу 27 вересня відсвяткувала своє 50-річчя. Вона креативно підійшла до ювілею і знялася у дуже відвертій фотосесії, кадрами з якої поділилася і в себе в соцмережі.