Гвинет Пэлтроу была замечена на берегу океана в купальнике (фото)

Знаменитость отправилась на отдых на Барбадос.

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50-летнюю голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу заметили папарацци на пляже в купальнике. Об этом пишет Page Six.

Звезду "Мстителей" "поймали" на острове Барбадос вместе с ее дочерью Эппл. Они отдыхали, загорая на солнце и купаясь в океане.

Для "предновогоднего лета" голливудская знаменитость выбрала синий купальник, подчеркнувший фигуру 50-летней актрисы. Тем временем дочь Гвинет Пэлтроу была одета в зеленое бикини. Волосы обеих женщин были распущены.

[ + – ] Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл

Отметим, что 50-летняя Пэлтроу от брака с Крисом Мартином воспитывает двоих детей – сына Мозеса и дочь Эппл. Звезда экрана и музыкант были женаты с 2003 по 2016 год. Впрочем, звездный союз распался.

Сейчас Гвинет Пэлтроу замужем за режиссером Брэдом Фелчаком. Общих детей у супругов пока нет. Впрочем, американская актриса часто делится фотографиями в социальных сетях с детьми от предыдущего брака.

Напомним, 50-летнюю Гвинет Пэлтроу заметили папарацци в ярком и стильном аутфите.

Также Фокус писал об эротических вечеринках, которые посещают многие голливудские знаменитости, в частности Гвинет Пэлтроу.