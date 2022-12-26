В бикини и шапке Санты: Изабель Гулар в необычной позе поздравила поклонников с Рождеством (видео)

Знаменитая модель отмечает рождественские праздники в теплых краях.

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38-летняя бразильская модельно Изабель Гулар опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте с Карибских островов и продемонстрировала свое подтянутое и загорелое тело в очень маленьком красном бикини. Вместе с женихом Кевином Траппом они представили поклонникам рождественское поздравление под праздничную музыку.

Оба были одеты в шапки Санта-Клауса, Гулар продемонстрировал гибкость, когда взобралась на Кевина, а он удерживал ее одной ступней за ягодицы.

"С любовью с Сен-Барта мы желаем вам счастливого Рождества ❤️☀️", — написала в подписи Изабель.

Напомним, бразильская модель Изабель Гусар порадовала своих поклонников в Instagram новыми фотографиями в сексуальном образе. Манекенщица предстала в эротическом образе. На Гулар был кожаный черный топ-бюстье с металлической фурнитурой, к которому прикреплялись кожаные стринги, надетые поверх колгот в сетку.

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