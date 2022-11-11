В коже, латексе и с БДСМ-кнутом: модель Изабель Гулар опубликовала фотографии в эротическом наряде

Модель опубликовала снимки в сексуальном образе.

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38-летняя бразильская модель Изабель Гусар порадовала своих поклонников в Instagram новыми фотографиями в сексуальном образе.

Манекенщица предстала в эротическом образе. На Гулар был кожаный черный топ-бюстье с металлической фурнитурой, к которому прикреплялись кожаные стринги, надетые поверх колгот в сетку.

Свой образ она дополнила латексными длинными перчатками и высокими ботфортами на шпильках. На лице у Изабель была черная маска, на шее – кожаный чокер с золотистой кистью, а в руке модель держала БДСМ-кнут, которым она все время играла и соблазняла своего зрителя.

Гулар сделали укладку с локонами и макияж с акцентом на красной помаде.

На видео она с разных ракурсов продемонстрировала свою соблазнительную фигуру.

Напомним, 27-летняя модель Деми Роуз перевоплотилась в мультипликационный образ сексуальной роковой женщины Джессики Рэббит — персонажа из фильма "Кто подставил кролика Роджера".

Также Фокус писал, что супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для нового номера Vogue Arabia и дала откровенное интервью о дружбе с сестрой правителя Катара, материнстве и своей дочери.