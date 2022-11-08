Наоми Кэмпбелл показала наряды африканских дизайнеров на обложке Vogue
А в интервью рассказала о своей дочери, о материнстве и о дружбе с сестрой катарского эмира
Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для нового номера Vogue Arabia и дала откровенное интервью о дружбе с сестрой правителя Катара, материнстве и своей дочери.
Наоми призналась, что очень любит Катар с тех пор, как впервые посетила эту страну еще 10 лет назад. И отдельно отметила заслуги Ее Высочества шейхи Мозы, второй из трех жен 3-го эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани, мать ныне правящего эмира.
Наоми даже сказала, что ее 18-месячная дочь "обожает Катар".
Также супермодель дружит с младшей сестрой правящего эмира, шейхой Аль Маяссы бинт Хамад бин Халифа Аль Тани. Аль Маясса была названа "самой влиятельной женщиной в искусстве" и "Катарской королевой культуры". Как и ее мать Моза, Аль Маясса занимается популяризацией Катара в мире и курирует ведомство музеев.
С Кэмпбелл шейха сотрудничает в сфере дизайна. Недавно была запущена глобальная инициатива Emerge — уникальное партнерство между благотворительной организацией Наоми Fashion for Relief и Qatar Creates. Она направлена на расширение возможностей следующего поколения талантов посредством ученичества, внешкольных и университетских программ, ориентированных на различные творческие отрасли, такие как мода, искусство, технологии и устойчивые инновации.
"Она видела, что мы сделали в других частях мира, и мы подумали, что было бы здорово сделать что-то в Катаре", — говорит Кэмпбелл о дружбе с шейхой.
Продвижение молодых творческих талантов с акцентом на Африку, диаспору и развивающиеся сообщества по всему миру — это то, чем Кэмпбелл увлечена на протяжении многих лет. Покойный бывший президент Южной Африки Нельсон Мандела вдохновил ее использовать свой дар на благо других.
"Я думаю, что так важно быть единым, чтобы креативщики могли собираться вместе без границ и ограничений, чтобы выразить себя и то, что они делают. Для меня было очень важно объединить две культуры", — говорит она.
Так что для нового номера Vogue Arabia Наоми Кэмпбелл позировала в нарядах от африканских дизайнеров. И, как она признается, ей приходится много путешествовать. Благо, ее дочери нравятся долгие перелеты.
"Она любит путешествовать и с радостью садится в самолет. Моя семья живет в Лондоне, поэтому мы все время прилетаем и улетаем, чтобы моя дочь могла проводить с ними больше времени", — но переезжать в Лондон Наоми не планирует. По ее собственному признанию, она – "гражданин мира".
И хоть она почти ничего не говорит о дочери, довольно часто упоминая ее в интервью, на вопрос, пойдет ли она по стопам знаменитой матери и станет моделью, Наоми шутит, что пока рано об этом думать.
"О, я ничего не знаю о том, будет ли она моделью. Она даже не любит одежду. Прямо сейчас она даже не хочет носить обувь", — признается супермодель.
Напомним, Наоми не говорит, кто отец ее ребенка и даже как ее зовут. Предположительно, малышка появилась на свет благодаря суррогатному материнству.