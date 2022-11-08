Наоми Кэмпбелл показала наряды африканских дизайнеров на обложке Vogue

А в интервью рассказала о своей дочери, о материнстве и о дружбе с сестрой катарского эмира

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Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для нового номера Vogue Arabia и дала откровенное интервью о дружбе с сестрой правителя Катара, материнстве и своей дочери.

Наоми призналась, что очень любит Катар с тех пор, как впервые посетила эту страну еще 10 лет назад. И отдельно отметила заслуги Ее Высочества шейхи Мозы, второй из трех жен 3-го эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани, мать ныне правящего эмира.

Наоми даже сказала, что ее 18-месячная дочь "обожает Катар".

Также супермодель дружит с младшей сестрой правящего эмира, шейхой Аль Маяссы бинт Хамад бин Халифа Аль Тани. Аль Маясса была названа "самой влиятельной женщиной в искусстве" и "Катарской королевой культуры". Как и ее мать Моза, Аль Маясса занимается популяризацией Катара в мире и курирует ведомство музеев.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл для Vogue Arabia

С Кэмпбелл шейха сотрудничает в сфере дизайна. Недавно была запущена глобальная инициатива Emerge — уникальное партнерство между благотворительной организацией Наоми Fashion for Relief и Qatar Creates. Она направлена на расширение возможностей следующего поколения талантов посредством ученичества, внешкольных и университетских программ, ориентированных на различные творческие отрасли, такие как мода, искусство, технологии и устойчивые инновации.

"Она видела, что мы сделали в других частях мира, и мы подумали, что было бы здорово сделать что-то в Катаре", — говорит Кэмпбелл о дружбе с шейхой.

Продвижение молодых творческих талантов с акцентом на Африку, диаспору и развивающиеся сообщества по всему миру — это то, чем Кэмпбелл увлечена на протяжении многих лет. Покойный бывший президент Южной Африки Нельсон Мандела вдохновил ее использовать свой дар на благо других.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл для Vogue Arabia

"Я думаю, что так важно быть единым, чтобы креативщики могли собираться вместе без границ и ограничений, чтобы выразить себя и то, что они делают. Для меня было очень важно объединить две культуры", — говорит она.

Так что для нового номера Vogue Arabia Наоми Кэмпбелл позировала в нарядах от африканских дизайнеров. И, как она признается, ей приходится много путешествовать. Благо, ее дочери нравятся долгие перелеты.

"Она любит путешествовать и с радостью садится в самолет. Моя семья живет в Лондоне, поэтому мы все время прилетаем и улетаем, чтобы моя дочь могла проводить с ними больше времени", — но переезжать в Лондон Наоми не планирует. По ее собственному признанию, она – "гражданин мира".

И хоть она почти ничего не говорит о дочери, довольно часто упоминая ее в интервью, на вопрос, пойдет ли она по стопам знаменитой матери и станет моделью, Наоми шутит, что пока рано об этом думать.

"О, я ничего не знаю о том, будет ли она моделью. Она даже не любит одежду. Прямо сейчас она даже не хочет носить обувь", — признается супермодель.

Напомним, Наоми не говорит, кто отец ее ребенка и даже как ее зовут. Предположительно, малышка появилась на свет благодаря суррогатному материнству.