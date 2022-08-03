Редактор британского Vogue опубликовал редкий снимок Наоми Кэмпбелл с ее дочерью

Наоми так и не рассказала, откуда взялась ее дочь и кто ее отец, а также не показала ее лицо

В Сети внезапно оказался редкий снимок супермодели Наоми Кэмпбелл с ее маленькой дочкой. Им поделился редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, пишет Daily Mail.

Снимок был сделан на свадьбе 50-летнего Эдварда с Алеком Максвеллом в феврале 2022 года в Лонглит-хаус в Уилтшире, в поместье Эммы Тинн, маркизы Батской. Им Эдвард поздравил с днем ​​рождения главного креативного директора Burberry Риккардо Тиши.

На свадьбу тогда съехалось несколько сотен гостей – друзей Эдварда по миру моды. И супермодель Наоми, конечно, была в начале списка. Также на церемонии были Кейт Мосс и Виктория Бекхэм.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл с дочкой на свадьбе Эдварда Эннинфула Фото: Соцсети

Оказалось, что ее годовалая дочь также присутствовала на церемонии. Но на фото все также невозможно разглядеть ее лицо.

Предположительно, 52-летняя Наоми стала матерью благодаря суррогатному материнству в мае прошлого года.

Она до сих пор не рассказала, кто отец малышки и как ее зовут.

Но Наоми часто говорит о дочке в интервью. Она упоминала, что растет и становится "очень крепкой". А выступая перед BBC News после получения почетной докторской степени Университета творческих искусств (UCA), Наоми сказала: "Она очень крутая. Она падает, она не плачет. Она почти не плачет".

Наоми скрывает все, что касается дочери. Она не говорила, что ожидает ребенка, пока не сообщила об этом в Instagram, ошарашив поклонников.

В интервью британскому Vogue Наоми настаивала на том, что своего ребенка она не удочеряла.

"Она не была удочерена — она мой ребенок", — отрезала супермодель.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл с дочкой Фото: Naomi Campbell/Instagram

И призналась, что очень немногие из ее широкого круга друзей и членов семьи знали, что она планирует стать матерью.

"Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня была. Но она — самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала", — сообщила модель.

Наоми прославилась своими многочисленными романами с миллиардерами и знаменитостями, но никогда не была замужем. Ее последним бойфрендом может быть Эрнесто Бертарелли, обладатель состояния в 9 миллиардов долларов. Эрнесто разведен и уже вышел в свет с Наоми, появившись на Гран-при "Формулы-1" в Монако.