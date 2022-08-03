Редактор британського Vogue опублікував рідкісний знімок Наомі Кемпбелл із її дочкою

Наомі так і не розповіла, звідки взялася її дочка та хто її батько, а також не показала її обличчя.

У мережі раптово виявився рідкісний знімок супермоделі Наомі Кемпбелл із її маленькою донькою. Ним поділився редактор британського Vogue Едвард Еннінфул, пише Daily Mail.

Знімок зроблений на весіллі 50-річного Едварда з Алеком Максвеллом у лютому 2022 року в Лонгліт-хаус у Вілтширі, у маєтку Емми Тінн, маркізи Батської. Ним Едвард привітав із днем ​​народження головного креативного директора Burberry Ріккардо Тиші.

На весілля тоді з'їхалося кілька сотень гостей — друзів Едварда у світі моди. І супермодель Наомі, звісно, була на початку списку. Також на церемонії були Кейт Мосс та Вікторія Бекхем.

[ + – ] Наомі Кемпбелл з донькою на весіллі Едварда Еннінфула Фото: Соцсети

Виявилося, що її однорічна дочка була також присутня на церемонії. Але на фото все також неможливо розглянути її обличчя.

Імовірно, 52-річна Наомі стала матір'ю завдяки сурогатному материнству у травні минулого року.

Вона досі не розповіла, хто батько малечі і як її звуть.

Але Наомі часто каже про доньку в інтерв'ю. Вона згадувала, що росте і стає "дуже міцною". А виступаючи перед ВВС News після отримання почесного докторського ступеня Університету творчих мистецтв (UCA), Наомі сказала: "Вона дуже крута. Вона падає, вона не плаче. Вона майже не плаче".

Наомі приховує все, що стосується дочки. Вона не говорила, що чекає на дитину, поки не повідомила про це в Instagram, приголомшивши шанувальників.

В інтерв'ю британському Vogue Наомі наполягала на тому, що свою дитину вона не удочеряла.

"Вона не була всиновлена — вона моя дитина", — відрізала супермодель.

[ + – ] Наомі Кемпбелл із донькою Фото: Naomi Campbell/Instagram

І зізналася, що мало хто з її широкого кола друзів і членів сім'ї знали, що вона планує стати матір'ю.

"Я можу перерахувати на пальцях однієї руки кількість людей, які знали, що вона в мене була. Але вона — найбільше благословення, яке я коли-небудь могла собі уявити. Це найкраще, що я коли-небудь робила", — повідомила модель.

Наомі прославилася своїми численними романами з мільярдерами та знаменитостями, але ніколи не була одружена. Її останнім бойфрендом може бути Ернесто Бертареллі, володар статку 9 мільярдів доларів. Ернесто розлучений і вже побачив світ Наомі, з'явившись на Гран-прі "Формули-1" у Монако.