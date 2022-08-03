Редактор британського Vogue опублікував рідкісний знімок Наомі Кемпбелл із її дочкою
Наомі так і не розповіла, звідки взялася її дочка та хто її батько, а також не показала її обличчя.
У мережі раптово виявився рідкісний знімок супермоделі Наомі Кемпбелл із її маленькою донькою. Ним поділився редактор британського Vogue Едвард Еннінфул, пише Daily Mail.
Знімок зроблений на весіллі 50-річного Едварда з Алеком Максвеллом у лютому 2022 року в Лонгліт-хаус у Вілтширі, у маєтку Емми Тінн, маркізи Батської. Ним Едвард привітав із днем народження головного креативного директора Burberry Ріккардо Тиші.
На весілля тоді з'їхалося кілька сотень гостей — друзів Едварда у світі моди. І супермодель Наомі, звісно, була на початку списку. Також на церемонії були Кейт Мосс та Вікторія Бекхем.
Виявилося, що її однорічна дочка була також присутня на церемонії. Але на фото все також неможливо розглянути її обличчя.
Імовірно, 52-річна Наомі стала матір'ю завдяки сурогатному материнству у травні минулого року.
Вона досі не розповіла, хто батько малечі і як її звуть.
Але Наомі часто каже про доньку в інтерв'ю. Вона згадувала, що росте і стає "дуже міцною". А виступаючи перед ВВС News після отримання почесного докторського ступеня Університету творчих мистецтв (UCA), Наомі сказала: "Вона дуже крута. Вона падає, вона не плаче. Вона майже не плаче".
Наомі приховує все, що стосується дочки. Вона не говорила, що чекає на дитину, поки не повідомила про це в Instagram, приголомшивши шанувальників.
В інтерв'ю британському Vogue Наомі наполягала на тому, що свою дитину вона не удочеряла.
"Вона не була всиновлена — вона моя дитина", — відрізала супермодель.
І зізналася, що мало хто з її широкого кола друзів і членів сім'ї знали, що вона планує стати матір'ю.
"Я можу перерахувати на пальцях однієї руки кількість людей, які знали, що вона в мене була. Але вона — найбільше благословення, яке я коли-небудь могла собі уявити. Це найкраще, що я коли-небудь робила", — повідомила модель.
Наомі прославилася своїми численними романами з мільярдерами та знаменитостями, але ніколи не була одружена. Її останнім бойфрендом може бути Ернесто Бертареллі, володар статку 9 мільярдів доларів. Ернесто розлучений і вже побачив світ Наомі, з'явившись на Гран-прі "Формули-1" у Монако.