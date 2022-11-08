Наомі Кемпбелл показала вбрання африканських дизайнерів на обкладинці Vogue

А в інтерв'ю розповіла про свою дочку, материнство і дружбу з сестрою катарського еміра.

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Супермодель Наомі Кемпбелл знялася для нового номера Vogue Arabia і дала відверте інтерв'ю про дружбу з сестрою правителя Катару, материнство та свою дочку.

Наомі зізналася, що дуже любить Катар із того часу, як вперше відвідала цю країну ще 10 років тому. І окремо відзначила заслуги Її Величності шейхи Мози, другої із трьох дружин 3-го еміра Катару шейха Хамада бен Каліфа-аль-Тані, мати нині панівного еміра.

Наомі навіть сказала, що її 18-місячна дочка "любить Катар".

Також супермодель дружить з молодшою сестрою панівного еміра, шейхою Аль Маясси бін Хамад бін Халіфа Аль Тані. Аль Маясса була названа "найвпливовішою жінкою в мистецтві" та "Катарською королевою культури". Як і її мати Моза, Аль Маясса займається популяризацією Катару у світі та займається відомством музеїв.

[ + – ] Наомі Кемпбелл для Vogue Arabia

З Кемпбелл шейха співпрацює у сфері дизайну. Нещодавно було запущено глобальну ініціативу Emerge — унікальне партнерство між благодійною організацією Наомі Fashion for Relief та Qatar Creates. Вона спрямована на розширення можливостей наступного покоління талантів через учнівство, позашкільні та університетські програми, орієнтовані на різні творчі галузі, такі як мода, мистецтво, технології та стійкі інновації.

"Вона бачила, що ми зробили в інших частинах світу, і ми подумали, що було б чудово зробити щось у Катарі", — говорить Кемпбелл про дружбу з шейхою.

Просування молодих творчих талантів з акцентом на Африку, діаспору і спілки, що розвиваються по всьому світу — це те, чим Кемпбелл захоплена протягом багатьох років. Небіжчик колишній президент Південної Африки Нельсон Мандела надихнув її використовувати свій дар на благо інших.

[ + – ] Наомі Кемпбелл для Vogue Arabia

"Я думаю, що так важливо бути єдиним, щоб креативники могли збиратися разом без кордонів та обмежень, щоб висловити себе і те, що вони роблять. Для мене було дуже важливо поєднати дві культури", — каже вона.

Так що для нового номера Vogue Arabia Наомі Кемпбелл позувала нарядами від африканських дизайнерів. І, як вона зізнається, їй доводиться багато подорожувати. Добре, що її доньці подобаються довгі перельоти.

"Вона любить подорожувати й з радістю сідає в літак. Моя сім'я живе у Лондоні, тому ми весь час прилітаємо та відлітаємо, щоб моя дочка могла проводити з ними більше часу", — але переїжджати до Лондона Наомі не планує. За її власним зізнанням, вона — "громадянинка світу".

І хоч вона майже нічого не говорить про дочку, досить часто згадуючи її в інтерв'ю, на питання, чи піде вона шляхом знаменитої матері й стане моделлю, Наомі жартує, що поки рано про це думати.

"О, я нічого не знаю про те, чи буде вона моделлю. Вона навіть не любить одяг. Саме зараз вона навіть не хоче носити взуття", — зізнається супермодель.

Нагадаємо, Наомі не каже, хто батько її дитини й навіть як її звати. Імовірно, дитина з'явилася на світ завдяки сурогатному материнству.