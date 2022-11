Деми Роуз в образе Джессики Рэббит продемонстрировала сексуальные формы

Модель примеряла образ обольстительного мультипликационного персонажа.

Related video

27-летняя модель Деми Роуз любит поэкспериментировать с луками и в этот раз перевоплотилась в мультипликационный образ сексуальной роковой женщины Джессики Рэббит — персонажа из фильма "Кто подставил кролика Роджера".

В Instagram она опубликовала видео, на котором соблазнительно выходит на сцену в этом аутфите и исполняет песню "Why Don't You Do Right?"

На Деми красное платье-бюстье, расшитое пайетками, со соблазнительным декольте, открытой спиной и разрезом до бедра. Свой образ сексуальная модель дополнила длинными розовыми перчатками и золотистыми туфлями на высоком каблуке.

Макияж в соответствии с персонажем был сделан со светло-голубыми тенями и красной помадой, а также красивой укладкой ее рубиновых волос.

"Вы не знаете, как трудно быть женщиной, которая выглядит так, как я ~ Джессика Роуз Рэббит", — подписала видео Деми.

Напомним, Деми Роуз, которую еще называют британской "Ким Кардашьян", обожает примерять провокационные образы, которые регулярно демонстрирует своим подписчикам в своем профиле в Instagram. Недавно модель решила покупаться в бассейне в обжатом бежевом платье с американской проймой, расшитом жемчугом.