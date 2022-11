Демі Роуз в образі Джессіки Реббіт продемонструвала сексуальні форми

Модель приміряла образ спокусливого мультиплікаційного персонажа.

27-річна модель Демі Роуз любить поекспериментувати з луками і цього разу перетворилася на мультиплікаційний образ сексуальної фатальної жінки Джесіки Реббіт — персонажа з фільму "Хто підставив кролика Роджера".

У Instagram вона опублікувала відео, на якому спокусливо виходить на сцену в цьому аутфіті та виконує пісню "Why Don't You Do Right?"

На Демі червона сукня-бюстьє, розшита паєтками, зі спокусливим декольте, відкритою спиною та розрізом до стегна. Свій образ сексуальна модель доповнила довгими рожевими рукавичками та золотистими туфлями на високих підборах.

Макіяж відповідно до персонажа зроблений зі світло-блакитними тінями та червоною помадою, а також красивим укладанням її рубінового волосся.

"Ви не знаєте, як важко бути жінкою, яка виглядає так, як я ~ Джесіка Роуз Реббіт", — підписала відео Демі.

Нагадаємо, Демі Роуз, яку ще називають британською "Кім Кардаш'ян", обожнює приміряти провокаційні образи, які регулярно демонструє своїм передплатникам у своєму профілі у Instagram. Нещодавно модель вирішила купуватися в басейні в стислій бежевій сукні з американською проймою, розшито перлами.