Демі Роуз у гламурному вбранні відзначила 29-й день народження (фото)

Модель продемонструвала красиву фігуру. Роуз, яку ще називають британською "Кім Кардаш'ян", обожнює приміряти відверте вбрання.

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Британська модель Демі Роуз у відвертій сукні з розмахом відсвяткувала свій 29-й день народження. Знаменитість поділилася з шанувальниками приголомшливими знімками зі свята, повідомляє Daily Star.

3 квітня вона опублікувала серію "гарячих" фотографій. На знімках видно, що Демі для свята вибрала шикарну пишну сукню яскраво-синього кольору. Красуня-брюнетка мала просто сенсаційний вигляд у сукні зі сміливим розрізом до стегна з одного боку. Низ сукні був прикрашений пір'ям такого ж кольору, а глибоке декольте вигідно підкреслювало її приголомшливу фігуру. Свій ансамбль вона доповнила парою синіх туфель на підборах у тон і додала просте золоте кольє. Демі стильно уклала своє шоколадно-світле волосся, зібравши його у витончений пучок на маківці.

Модель завершила образ макіяжем, який підкреслював її сяйво молодості, використавши рум'яна і легкий бронзатор. Очі красуня підкреслила ефектною синьою підводкою, а на губи вона нанесла легку рожеву помаду.

На одному з кадрів зірка OnlyFans продемонструвала незліченні букети квітів, які вона отримала у свій день народження. Демі дуже лаконічно підписала свій пост: "Щастя в день народження".

Легіон відданих шанувальників відразу ж після публікації обсипав її компліментами: "На мій погляд, жінки-Овни завжди найгарячіші", "Богиня дня народження", "О, Боже, яка краса", "Ти заслуговуєш всієї любові до дня народження".

Нагадаємо, Фокус писав, що модель Демі Роуз показала фото в спокусливому аутфіті. Вона в красивому вбранні позувала в басейні.