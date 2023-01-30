У золотому бюстгальтері від українського бренду і без трусів: Демі Роуз позує перед камерою (фото)

Демі Роуз, яку ще називають британською "Кім Кардаш'ян", обожнює приміряти відверті образи.

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27-річна зірка Instagram Демі Роуз опублікувала у своєму блозі фотографії з відпочинку в Єгипті. На знімках вона постала у провокаційному образі та похвалилася своїми сексуальними формами.

[ + – ] Демі Роуз Фото: Instagram @demirose [ + – ] Демі Роуз Фото: Instagram @demirose

На Демі був золотий вінтажний бюстгальтер від українського бренду NUÉ, виготовлений із мотузки, скрученої у спіраль, та прикрашений стразами. На сайті бренду вартість бюстгальтера складає 831 долар.

Фото: Скриншот

На низ Роуз вирішила не одягати труси. Натомість вона зав'язала на стегнах напівпрозорий білий шарф з орнаментом, оголивши частину свого сексуального тіла. Красуня з різних ракурсів спокусливо продемонструвала сексуальні форми.

Пляжний аутфіт модель доповнила золотистою сумочкою. Волосся вона зібрала вгору, зробила макіяж з пишними віями і прикрасила пальці каблучками з камінням.

Фото: Instagram @demirose

Демі Роуз любить поекспериментувати із луками. Нещодавно дівчина перетворилася на мультиплікаційний образ сексуальної фатальної жінки Джесіки Реббіт — персонажа з фільму "Хто підставив кролика Роджера".

Також Фокус писав, що модель вирішила покупатися в басейні у обтислій бежевій сукні з американською проймою, розшитою перлами.