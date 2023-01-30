В золотом лифе от украинского бренда и без трусов: Деми Роуз позирует перед камерой (фото)

Деми Роуз, которую еще называют британской "Ким Кардашьян", обожает примерять откровенные образы.

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27-летняя звезда Instagram Деми Роуз опубликовала в своем блоге фотографии с отдыха в Египте. На снимках она предстала в провокационном образе и похвасталась своими сексуальными формами.

[ + – ] Деми Роуз Фото: Instagram @demirose [ + – ] Деми Роуз Фото: Instagram @demirose

На Деми был золотой винтажный бюстгальтер от украинского бренда NUÉ, изготовленный из веревки, скрученной в спираль, и украшенный стразами. На сайте бренда стоимость бюстгальтера составляет 831 доллар.

Фото: Скриншот

На низ Роуз решила не одевать трусы. Вместо них она завязала на бедрах полупрозрачный белый шарф с орнаментом, обнажив часть своего сексуального тела. Красавица с разных ракурсов соблазнительно продемонстрировала сексуальные формы.

Пляжный аутфит модель дополнила золотистой сумочкой. Волосы она собрала вверх, сделала макияж с пышными ресницами и украсила пальцы кольцами с камнями.

Фото: Instagram @demirose

Деми Роуз любит поэкспериментировать с луками. Недавно девушка перевоплотилась в мультипликационный образ сексуальной роковой женщины Джессики Рэббит — персонажа из фильма "Кто подставил кролика Роджера".

Также Фокус писал, что модель решила покупаться в бассейне в обжатом бежевом платье с американской проймой, расшитом жемчугом.