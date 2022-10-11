Деми Роуз показала фото в соблазнительном аутфите

Деми Роуз выложила в Instagram снимки, на которых модель в красивом наряде позировала в бассейне.

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Фото сделаны во время отдыха на греческом острове Санторини.

Модель решила покупаться в бассейне в обжатом бежевом платье с американской проймой, расшитом жемчугом.

Деми Роуз, которую еще называют британской "Ким Кардашьян", обожает примерять провокационные образы, которые регулярно демонстрирует своим подписчикам в своем профиле в Instagram.

"Звезды по мне скучают", — подписала Роуз фото.

Волосы у Роуз были распущены, а на лице был макияж с черными стрелками.

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