Кюлоты и скинни. Четыре модели брюк, которые вышли из моды

Девушки часто выбирают модель, которая им нравится, и носят ее годами, однако модели штанов тоже выходят из моды.

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С наступлением холодов многие девушки достают с полок брюки – самую популярную одежду на осень и зиму. Однако не все задумываются над тем, что модель, купленная в прошлом году, уже могла выйти из моды и лучше ее отложить до лучших времен, или вовсе от нее избавиться.

Этим грешат даже самые придирчивые модницы, ведь так тяжело отказаться от той модели штанов, что приглянулась, идеально села и прекрасно подходит к прочим предметам гардероба.

Но есть в этом и положительный аспект – можно попробовать что-то новое.

Джинсы-скинни

Этот предмет гардероба вышел из моды еще несколько лет назад, но отказаться от них нелегко. Они отлично сидят, утягивают в нужных местах и подчеркивают формы там, где это необходимо.

[ + – ] Джинсы-скинни - уже не модно Фото: Asos

Стилисты уже смирились с тем, что убрать обтягивающие брюки раз и навсегда у них не получится и рекомендуют хотя бы сменить стиль: не носить скинни с укороченным верхом и попробовать их дополнить вещами оверсайз.

А заменить их рекомендуют узкими, но не скинни брюками. Пусть они обтягивают, но не как вторая кожа.

Кюлоты

Кюлоты — это брюки свободного кроя, с широкими штанинами, длиной до середины голени или ниже нее. Были популярны во Франции еще в XVI веке и периодически возвращаются в моду.

[ + – ] Кюлоты - модель с которой пора попрощаться Фото: Instagram allegrashaw

Однако модель спорная и не всем идет. В плюсах у нее – удобство. Так что отказаться от них очень нелегко.

Стилисты рекомендуют вернуться к классике и попробовать брюки-палаццо полной длины, без полумер.

Брюки с принтом

Развеселые штанишки с цветочным или хищным принтом – любимая забава дизайнеров. Они периодически возвращают их на подиум и вот уже на улицах снова полно девушек в "леопарде".

[ + – ] Брюки с цветочным принтом - сразу нет Фото: Asos

Грешит любовью к хищному принту даже Ким Кардашьян. И только ему стилисты готовы дать второй шанс.

Сочетать его лучше с черным верхом, или полностью обрядится в хищный принт, но это рискованный ход, может получиться безвкусно.

Одно ясно – штаны с цветами лучше убрать из гардероба. И попробовать, например, клетку. Шотландка никогда не выйдет из моды.

Брюки с декором

Одно время джинсы с вышивкой, стразами и пайетками были популярны. Производители отрывались как могли и декора становилось все больше.

[ + – ] Брюки с декором уже давно не в моде Фото: Asos

Стали появляться и брюки не и джинсовой ткани с декором и вышивкой, но даже когда в моду вошел минимализм – декорированные штаны продолжали появляться на модницах.

Сейчас самое время от них избавиться. Подобный предмет гардероба делает дешевым практически любой образ.

Если хочется разбавить скучный гардероб, лучше выбрать монохромные брюки ярких цветов.