Кюлоти та скінні. Чотири моделі штанів, що вийшли з моди

Дівчата часто вибирають модель, яка їм подобається, і носять її роками, проте моделі штанів теж виходять із моди.

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З настанням холодів багато дівчат дістають з полиць штани — найпопулярніший одяг на осінь та зиму. Однак не всі замислюються над тим, що модель, куплена минулого року, вже могла вийти з моди і краще її відкласти до кращих часів, або зовсім її позбутися.

Цим грішать навіть найприскіпливіші модниці, адже так важко відмовитися від тієї моделі штанів, що сподобалася, ідеально сіла і чудово підходить до інших предметів гардеробу.

Але є в цьому позитивний аспект — можна спробувати щось нове.

Джинси-скінні

Цей предмет гардеробу вийшов із моди ще кілька років тому, але відмовитись від них нелегко. Вони чудово сидять, втягують у потрібних місцях і підкреслюють форми там, де це необхідно.

[ + – ] Джинси-скінні — вже не модно Фото: Asos

Стилісти вже змирилися з тим, що прибрати штани, які обтягують, раз і назавжди у них не вийде і рекомендують хоча б змінити стиль: не носити скінни з укороченим верхом і спробувати їх доповнити речами оверсайз.

А замінити їх рекомендують вузькими, але не скінні брюками. Нехай вони обтягують, але не як друга шкіра.

Кюлоти

Кюлоти — це штани вільного крою, з широкими штанинами, довжиною до середини гомілки або нижче за неї. Були популярні у Франції ще XVI столітті і періодично повертаються в моду.

[ + – ] Кюлоти — модель з якою пора попрощатися Фото: Instagram allegrashaw

Однак модель спірна і не всім личить. У плюсах у неї — зручність. Тож відмовитися від них дуже нелегко.

Стилісти рекомендують повернутися до класики і спробувати штани-палаццо повної довжини.

Штани з принтом

Розвеселі штанці з квітковим або хижим принтом — улюблена розвага дизайнерів. Вони періодично повертають їх на подіум і вже на вулицях знову повно дівчат у "леопарді".

[ + – ] Штани з квітковим принтом — одразу ні Фото: Asos

Грішить любов'ю до хижого принту навіть Кім Кардаш'ян. І лише йому стилісти готові надати другий шанс.

Поєднувати його краще з чорним верхом, або повністю обрядиться в хижий принт, але це ризикований хід може вийти без смаку.

Одне зрозуміло – штани з квітами краще прибрати із гардеробу. І спробувати, наприклад, клітку. Шотландка ніколи не вийде із моди.

Штани з декором

Свого часу джинси з вишивкою, стразами і паєтками були популярні. Виробники відривалися як могли, і декору ставало дедалі більше.

[ + – ] Штани з декором вже давно не модні Фото: Asos

Стали з'являтися і штани не джинсової тканини з декором і вишивкою, але навіть коли в моду увійшов мінімалізм — декоровані штани продовжували з'являтися на модницях.

Зараз саме час їх позбутися. Подібний предмет гардеробу робить дешевим практично будь-який образ.

Якщо хочеться розбавити нудний гардероб, краще вибрати монохромні штани яскравих кольорів.