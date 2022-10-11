Демі Роуз показала фото в спокусливому аутфіті

Демі Роуз виклала в Instagram знімки, на яких модель у гарному вбранні позувала в басейні.

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Фото зроблені під час відпочинку на грецькому острові Санторині.

Модель вирішила покупатися в басейні в стислій бежевій сукні з американською проймою, розшитій перлами.

Демі Роуз, яку ще називають британською Кім Кардаш'ян, обожнює приміряти провокаційні образи, які регулярно демонструє своїм підписникам у своєму профілі в Instagram.

"Зірки сумують за мною", — підписала Роуз фото.

Волосся у Роуз було розпущене, а на обличчі був макіяж із чорними стрілками.

Раніше Фокус писав про фасони штанів, які вийшли з моди восени 2022 року.