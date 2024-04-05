Деми Роуз в гламурном наряде отметила 29-й день рождения (фото)

Модель продемонстрировала красивую фигуру. Роуз, которую еще называют британской "Ким Кардашьян", обожает примерять откровенные наряды.

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Британская модель Деми Роуз в облегающем платье с размахом отпраздновала свой 29-й день рождения. Знаменитость поделилась с поклонниками потрясающими снимками с праздника, сообщает Daily Star.

3 апреля она опубликовала серию "гарячих" фотографий. На снимках видно, что Деми для праздника выбрала шикарное пышное платье ярко-синего цвета. Красавица-брюнетка выглядела просто сенсационно в платье со смелым разрезом до бедра с одной стороны. Низ платья был украшен перьями такого же цвета, а глубокое декольте выгодно подчеркивало ее потрясающую фигуру. Свой ансамбль она дополнила парой синих туфель на каблуке в тон и добавила простое золотое колье. Деми стильно уложила свои шоколадно-светлые волосы, собрав их в изящный пучок на макушке.

Модель завершила образ макияжем, который подчеркивал ее сияние молодости, использовав румяна и легкий бронзатор. Глаза красавица подчеркнула эффектной синей подводкой, а на губы она нанесла легкую розовую помаду.

На одном из кадров звезда OnlyFans продемонстрировала бесчисленные букеты цветов, которые она получила в свой день рождения. Деми очень лаконично подписала свой пост: "Счастье в день рождения".

Легион преданных поклонников сразу же после публикации осыпал ее комплиментами: "На мой взгляд, женщины-Овны всегда самые горячие", "Богиня дня рождения", "О, Боже, какая красота", "Ты заслуживаешь всей любви ко дню рождения".

Напомним, Фокус писал, что модель Деми Роуз показала фото в соблазнительном аутфите. Она в красивом наряде позировала в бассейне.