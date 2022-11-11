У шкірі, латексі та з БДСМ-батогом: модель Ізабель Гулар опублікувала фотографії в еротичному вбранні

Модель опублікувала знімки в сексуальному образі.

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38-річна бразильська модель Ізабель Гулар порадувала своїх шанувальників у Instagram новими фотографіями в сексуальному образі.

Манекенниця постала в еротичному образі. На Гулар був шкіряний чорний топ-бюстьє з металевою фурнітурою, до якого прикріплювалися шкіряні стринги, одягнені поверх колготок у сітку.

Свій образ вона доповнила латексними довгими рукавичками та високими ботфортами на шпильках. На обличчі в Ізабель була чорна маска, на шиї — шкіряний чокер із золотистим пензлем, а в руці модель тримала БДСМ-батіг, яким вона весь час гралася та спокушала свого глядача.

Гулар зробили укладку з локонами та макіяж із акцентом на червоній помаді.

На відео вона з різних ракурсів продемонструвала свою спокусливу фігуру.

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