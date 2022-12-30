38-летняя модель Изабель Гулар демонстрирует идеальную фигуру (видео)

Знаменитость отдыхает на Сен-Бартсе вместе со своим супругом, 32-летним футболистом Кевином Траппом.

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В своем блоге в Instagram 38-летняя бразилиская модель Изабель Гулар поделилась очередным роликом, в котором продемонстрировала, как она в одном бикини и солнцезащитных очках забегает в воду на пляже.

"Когда я в своей стихии, я самая счастливая!", — подписала видео супермодель.

Звезда подиума одета в купальник от бренда Fae, который подчеркивает ее формы, также она была в черных солнцезащитных очках, а в ушах у нее были золотые серьги. На шее у Изабель тонкая золотая цепочка, которая тонкой нитью спускается между грудьми модели.

Ранее Изабель Гулар опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте с Карибских островов и продемонстрировала свое подтянутое и загорелое тело в очень маленьком красном бикини. Вместе с Кевином Траппом они представили поклонникам рождественское поздравление под праздничную музыку.

Также Фокус писал, что Изабель Гусар порадовала своих поклонников в Instagram новыми фотографиями в сексуальном образе. Манекенщица предстала в эротическом образе. На Гулар был кожаный черный топ-бюстье с металлической фурнитурой, к которому прикреплялись кожаные стринги, надетые поверх колгот в сетку.