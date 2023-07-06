Джонни Деппа сфотографировали с тростью и загипсованной ногой

Оказалось, что актер серьезно травмировался во время своего концертного тура.

Джонни Деппа сфотографировали с тростью в британском Манчестере. Актер, как оказалось, получил серьезную травму во время концерта. Об этом пишет Daily Mail.

60-летний Депп явно испытывал боль, медленно передвигаясь от отеля до своего автобуса.

В настоящее время Джонни находится в туре со своей группой Hollywood Vampires. Сейчас они выступают в Великобритании и им предстоят концерты в Скарборо, Суонси, Манчестере и Лондоне.

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Концерты отменять не будут даже из-за травмы Джонни. И выглядел он вполне бодро: даже помахал рукой своим фанатам. Правда, его гитару за ним нес его помощник.

Джонни Депп

Звезда "Пиратов Карибского моря" отлично выглядел в потертой кожаной куртке, клетчатой рубашке и полосатом берете.

Джонни Депп сломал лодыжку во время продвижения своего фильма "Жанна Дюбарри" на Каннском кинофестивале в июне.

И травма усугубилась, когда Джонни выступил на специальном шоу, чтобы постить память своего друга-гитариста Джеффа Бека.

Джонни Депп со сломанной ногой на концерте

Инсайдер сообщил изданию, что у Джонни Деппа "сломана лодыжка и его медицинская команда проинструктировала его не летать в обозримом будущем".

Это означает, что Джонни не смог выступить на трех концертах своей группы которые были запланированы на июнь в Нью-Гемпшире, Массачусетсе и Нью-Йорке.

Напомним, группу Hollywood Vampires в 2012 году основали Элис Купер, Джонни Депп и Джо Перри. Они хотели возрождить дух и атмосферу "The Hollywood Vampires" — знаменитого клуба, существовавшего в 1970-х годах, который посещали Кит Мун, Джон Леннон, Ринго Старр и прочие легенды рок-музыки.

Так что основатели отметили создание группы, исполнив кавер-версии в честь рок-звезд, умерших в 1970-х годах.

В разное время к группе присоединялись разные музыканты. И Джефф Бек в том числе.

Джонни и Джефф создали сборник из 13 треков, в который вошли две новых песни Деппа и каверы на Beach Boys и Джона Леннона.

Напомним, ранее в интервью Hollywood Authentic Джонни Депп рассказал о сложном периоде во время развода с Эмбер Херд.