"Мне повезло": Том Холланд дал редкий комментарий об отношениях с Зендаей

По словам звезды "Человека паука", отношения с актрисой "на вес золота".

27-летний британский актер Том Холланд рассказал о своих отношениях с Зендаей. Выступая в подкасте SmartLess он поделился тем, как ему "повезло", что она есть в его жизни. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда экрана мило описал их отношения как "на вес золота", рассказав о том, как они могут поделиться друг с другом своим жизненным и рабочим опытом.

"Мне повезло, что в моей жизни есть кто-то вроде Зендаи. Интересно быть в романтических отношениях с кем-то, кто находится в той же лодке, что и ты, — сказал он. — Вы можете поделиться своим опытом и тому подобными вещами. И это на вес золота".

Том и Зендая держали свой роман в секрете с тех пор, как они впервые встретились в 2017 году на съемках. Поклонники давно подозревали, что они были в отношениях, но их теории подтвердились в середине 2021 года. Тогда папарацци заметили звездную пару за поцелуями в машине, что подтвердило, что они встречаются.

Том Холланд и Зендая Фото: zendaya

Несмотря на то, что звездная пара неоднократно публиковала фотографии и подписи, наполненные любовью, они всегда воздерживались от публичных заявлений о своих отношениях, а также от совместных светских выходов.

Ранее Фокус писал, что Зендая и Том Холланд были замечены на романтическом свидании в Венеции.