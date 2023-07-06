На коронации Чарльза в Шотландии Кейт Миддлтон была не в церемониальном наряде: в чем причина

Принцесса Уэльская не является дамой Ордена Чертополоха.

Все, кто внимательно следил за коронацией Чарльза III в Шотландии, обратили внимание на то, что принцесса Уэльская была в "гражданском" наряде, в то время, как чета монархов и ее супруг, принц Уильям, надели церемониальные ансамбли. Причину этого объяснили журналисты Hello.

Кейт выглядела сногсшибательно в ярко-синем пальто от Catherine Walker, шляпке в тон от Philip Treacy и жемчужном колье из четырех нитей покойной королевы. В отличие от коронации монарха в Лондоне, Кэтрин не стала одевать плащ и ордена, как ее высокопоставленные родственники. Это объясняется тем, что Чарльз, Камилла и Уильям являются членами Ордена Чертополоха, величайшего рыцарского ордена в Шотландии. Чарльз – суверен Ордена, и назначения в Орден являются полностью его личным подарком в знак признания шотландских мужчин и женщин, которые занимали государственные должности или внесли значительный вклад в национальную жизнь.

Орден, который уступает по старшинству только Ордену Подвязки в Англии, состоит из 16 рыцарей и дам, но также включает Камиллу, Уильяма и принцессу Анну.

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Поэтому Чарльз, Камилла и Уильям были одеты в мантии Ордена Чертополоха на прошедшей в среду службе благодарения и посвящения в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге, а Кейт нет, поскольку она не назначена дамой Ордена Чертополоха.

Ведущие деятели национальной жизни Шотландии собрались на мероприятие в середине недели, ставшее частью Королевской недели Шотландии, и на котором королю Чарльзу III были вручены награды Шотландии, жемчужины короны страны.

Корона, скипетр и государственный меч использовались в качестве коронационных регалий Марии, королевы Шотландии, Якова VI, Карла I и Карла II. Корона была переделана в ее нынешнем виде для Якова V в 1540 году эдинбургским ювелиром, в то время как скипетр и оригинальный меч – папские подарки Якову IV.

Кейт Миддлтон на коронации Чарльза III в Лондоне Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что в семье Кейт Миддлтон ожидается пополнение. Ее младший брат Джеймс объявил о том, что они с женой ожидают своего первенца.