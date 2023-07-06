Историк моды объяснила, для чего нужен самый маленький карман на джинсах

Несмотря, что сейчас карман утратил свою функциональность, дизайнеры не решаются убрать его.

Многие задавались вопросом, для чего предназначен крошечный карманчик на джинсах, расположенный там же, где и боковые карманы. Историк компании Levi Strauss & Co Трейси Панек в беседе с Insider объяснила его назначение.

Впервые этот карман появился на джинсовых брюках еще в XIX веке и был предназначен не для эстетики или неудобства, а для хранения карманных часов.

Панек рассказала, что карманы восходят к дизайну "поясного комбинезона", оригинального названия синих джинсов, сделанных Levi Strauss & Co. Впервые они появились в патенте Strauss and J.W., а Дэвис Джейкоб, изобретатель джинсов, получил награду за "Улучшение крепления карманных отверстий" 20 мая 1873 года. Широкое распространение этот карман получил в 1890 году вместе с джинсами "Лот 501", которые сегодня являются моделью джинсов Levis 501.

"Самая старая пара поясных комбинезонов в архивах Levi Strauss & Co. (с 1879 года) включает карман для часов. У наших комбинезонов 19-го века был единственный задний карман с правой стороны брюк под кожаной нашивкой", – говорит историк.

Маленький карман предназначен для ношения часов Фото: Getty

Брюки с крошечным карманом называются "штаны с пятью карманами", но пятый карман на самом деле находится сзади слева, добавленный к джинсам Levi's 501 в 1901 году.

Поскольку крошечный карман предназначен для часов, его невозможно найти на костюмных брюках, потому что часы носили под пиджаком. А поскольку джинсы были созданы для повседневного образа, владельцам карманных часов требовалось другое место, куда их можно было бы положить.

В наши дни от кармана не так много пользы, поскольку часы носят скорее как дань моде, чем как фактическое удобство. Однако Панек отмечает, что карман оставили, чтобы сохранить целостность культового дизайна раннего Levi's, который практически не изменился с момента своего появления. Только во время Второй мировой войны он претерпел некоторые модификации.

"Один интересный факт о кармане для часов заключается в том, что во время Второй мировой войны две угловые заклепки были удалены, чтобы сохранить металл для военных нужд", – добавила эксперт, отметив, что заклепки вернулись в карман часов после войны.

Расположение кармана варьируется: некоторые бренды помещают его спереди рядом с большим карманом, в то время как другие включают карман для часов в карман обычного размера.

Ранее Фокус писал, что в октябре прошлого года раритетные джинсы Levi's 1880-х годов были проданы на аукционе в городке Ацтек (штат Нью-Мексико) за 87 000 долларов.